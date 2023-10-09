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Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

В Ростовской области рассказали, когда начнется всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Ростовской области рассказали, когда начнется всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом

9 октября 2023, 11:46
Фото: 1MI
В Ростовской области рассказали, когда начнется всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом

На Дону рассказали, когда начнется всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Ростовской области эпидсезон гриппа и ОРВИ может начаться после праздников в ноябре, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В управлении рассказали газете «Молот», что начало эпидемического процесса чаще всего происходит после начала праздников. Поэтому времени остается довольно мало.

«На данный момент прививки против гриппа сделали около 800 тысяч человек. Это 20% населения, а всего необходимо привить 80% местных жителей», — сказано в сообщении.

В Ростовской области ОРВИ за неделю заболели более 17,7 тысячи человек
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Отмечается, что это важно сделать до начала эпидсезона. В целом специалисты отмечают, что прививку лучше делать в теплое время года.

Ранее в Ростовской области ОРВИ за неделю заболели более 17,7 тысячи человек. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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