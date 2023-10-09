В Ростовской области рассказали, когда начнется всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
В управлении рассказали газете «Молот», что начало эпидемического процесса чаще всего происходит после начала праздников. Поэтому времени остается довольно мало.
«На данный момент прививки против гриппа сделали около 800 тысяч человек. Это 20% населения, а всего необходимо привить 80% местных жителей», — сказано в сообщении.
Отмечается, что это важно сделать до начала эпидсезона. В целом специалисты отмечают, что прививку лучше делать в теплое время года.
Ранее в Ростовской области ОРВИ за неделю заболели более 17,7 тысячи человек. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.