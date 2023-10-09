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Published Сегодня, 16:19

Modified Сегодня, 16:21

Updated Сегодня, 16:21

В Ростове ограничат водоснабжение на сутки 11 октября

В центре Ростова на сутки отключат воду из-за установки гидрантов

9 октября 2023, 16:19
Фото: Midjourney
В Ростове ограничат водоснабжение на сутки 11 октября
В Ростове ограничат водоснабжение на сутки 11 октября, сообщили в городском водоканале.

В Ростове-на-Дону на сутки ограничат водоснабжение из-за установки гидрантов. Запастись водой придется с 08.00 11 октября до 08.00 12 октября.

Ограничение коснется жителей домов в границах проспектов Театрального и Шолохова, а также улиц 2-й Линии и Максима Горького.

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Сами же гидранты будут устанавливать в квартале улиц Каяни, Ченцова, 2-й Линии и Налбандяна.

Напомним, в Ростове 11 октября также стартует отопительный сезон. Тепло в первую очередь будут подавать в школы, детские сады, больницы и другие социальные учреждения.

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