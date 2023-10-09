В центре Ростова на сутки отключат воду из-за установки гидрантов

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
В Ростове-на-Дону на сутки ограничат водоснабжение из-за установки гидрантов. Запастись водой придется с 08.00 11 октября до 08.00 12 октября.
Ограничение коснется жителей домов в границах проспектов Театрального и Шолохова, а также улиц 2-й Линии и Максима Горького.
Сами же гидранты будут устанавливать в квартале улиц Каяни, Ченцова, 2-й Линии и Налбандяна.
Напомним, в Ростове 11 октября также стартует отопительный сезон. Тепло в первую очередь будут подавать в школы, детские сады, больницы и другие социальные учреждения.