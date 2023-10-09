Власти Ростова продадут с молотка помещения в двух старинных особняках

Сам аукцион состоится 20 ноября, всего заявлено три лота. Первым из них стало нежилое помещение в Кировском районе города на улице Станиславского, 128 в Доходном доме Хацкеля и Бориса Рысс, построенном в 1889 году. Площадь помещения составляет 336,5 «квадратов», лот оценили в сумму более 20,6 миллиона рублей.