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Власти Ростова продадут с молотка помещения в двух старинных особняках

Власти Ростова продадут с молотка помещения в двух старинных особняках

9 октября 2023, 09:42
Фото: Яндекс.Карты
Власти Ростова продадут с молотка помещения в двух старинных особняках
Власти Ростова планируют продать нежилые помещения в Доходном доме Хацкеля и Бориса Рысс и другом старинном доме, построенных в 1880-х годах, бюллетень аукциона появился на портале городской администрации.

В понедельник, 9 октября, на портале администрации появилось извещение о проведении аукциона для реализации имущества местных органов власти.

Сам аукцион состоится 20 ноября, всего заявлено три лота. Первым из них стало нежилое помещение в Кировском районе города на улице Станиславского, 128 в Доходном доме Хацкеля и Бориса Рысс, построенном в 1889 году. Площадь помещения составляет 336,5 «квадратов», лот оценили в сумму более 20,6 миллиона рублей.

Вторым объектом стало помещение площадью 74,4 квадратных метра в доме в переулке Газетном, 91. Здание было построено в 1885 году и, согласно МинЖКХ, находится в исправном состоянии. Стоимость помещения составит 3,57 миллиона рублей.

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Последним лотом стало помещение на улице Сержантова, 4 в обычном доме 1930-го года постройки. Площадь помещения составляет 58,7 «квадрата», его начальная цена превышает 2,1 миллиона рублей.

Заявку на участие в аукционе можно подать до 13 ноября. Победителям аукционов придется выплатить 20% НДС от конечной суммы сделок.

Ранее стало известно, что в Ростовской области на продажу выставили шахту за 150 миллионов рублей.

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