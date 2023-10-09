Власти Ростова продадут с молотка помещения в двух старинных особняках

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
В понедельник, 9 октября, на портале администрации появилось извещение о проведении аукциона для реализации имущества местных органов власти.
Сам аукцион состоится 20 ноября, всего заявлено три лота. Первым из них стало нежилое помещение в Кировском районе города на улице Станиславского, 128 в Доходном доме Хацкеля и Бориса Рысс, построенном в 1889 году. Площадь помещения составляет 336,5 «квадратов», лот оценили в сумму более 20,6 миллиона рублей.
Вторым объектом стало помещение площадью 74,4 квадратных метра в доме в переулке Газетном, 91. Здание было построено в 1885 году и, согласно МинЖКХ, находится в исправном состоянии. Стоимость помещения составит 3,57 миллиона рублей.
Последним лотом стало помещение на улице Сержантова, 4 в обычном доме 1930-го года постройки. Площадь помещения составляет 58,7 «квадрата», его начальная цена превышает 2,1 миллиона рублей.
Заявку на участие в аукционе можно подать до 13 ноября. Победителям аукционов придется выплатить 20% НДС от конечной суммы сделок.
Ранее стало известно, что в Ростовской области на продажу выставили шахту за 150 миллионов рублей.