Власти сообщили о готовности в отопительному сезону в Ростове

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:33
В понедельник, 9 октября, стало известно, что в Ростове завершают подготовку города к отопительному сезону. По данным главы администрации Алексея Логвиненко, к понедельнику удалось подготовить к зиме 315 школ и детских садов, 177 учреждения здравоохранения, а также 65 образовательных организаций областного подчинения.
«По этим объектам оформлены акты проверки и паспорта готовности», — уточнил Алексей Логвиненко, добавив, что управляющие компании также закончили подготовку к холодам всем многоквартирных домов с центральным отоплением.
Всего таких домов около 4,76 тысячи зданий, документы и паспорта о готовности к отопительному сезону также были подготовлены. Заключительным этапом стала подготовка к эксплуатации 246 котельных Ростова.
Напомним, традиционно отопительный сезон в Ростове начинается 15 октября, исключением становится только такой случай, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней держится ниже отметки +8 градусов.
Ранее стало известно, в каких районах Ростовской области отопительный сезон начнется с 9 октября.