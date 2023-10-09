Власти сообщили о готовности в отопительному сезону в Ростове

В понедельник, 9 октября, стало известно, что в Ростове завершают подготовку города к отопительному сезону. По данным главы администрации Алексея Логвиненко, к понедельнику удалось подготовить к зиме 315 школ и детских садов, 177 учреждения здравоохранения, а также 65 образовательных организаций областного подчинения.