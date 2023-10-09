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В Ростове заканчивают подготовку к отопительному сезону 2023–2024 года

Власти сообщили о готовности в отопительному сезону в Ростове

9 октября 2023, 08:31
Фото: 1MI
В Ростове заканчивают подготовку к отопительному сезону 2023–2024 года
В Ростове полностью подготовили объекты социальной сферы к наступающей зиме, об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

В понедельник, 9 октября, стало известно, что в Ростове завершают подготовку города к отопительному сезону. По данным главы администрации Алексея Логвиненко, к понедельнику удалось подготовить к зиме 315 школ и детских садов, 177 учреждения здравоохранения, а также 65 образовательных организаций областного подчинения.

«По этим объектам оформлены акты проверки и паспорта готовности», — уточнил Алексей Логвиненко, добавив, что управляющие компании также закончили подготовку к холодам всем многоквартирных домов с центральным отоплением.

Власти Ростова рассказали о готовности города к отопительному сезону 2023–2024 годов
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Всего таких домов около 4,76 тысячи зданий, документы и паспорта о готовности к отопительному сезону также были подготовлены. Заключительным этапом стала подготовка к эксплуатации 246 котельных Ростова.

Напомним, традиционно отопительный сезон в Ростове начинается 15 октября, исключением становится только такой случай, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней держится ниже отметки +8 градусов.

Ранее стало известно, в каких районах Ростовской области отопительный сезон начнется с 9 октября.

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