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Водитель «ГАЗели» погиб из-за влетевшего в нее грузовика в Ростовской области

Водитель «Газели» погиб из-за влетевшего в нее грузовика в Ростовской области

9 октября 2023, 08:19
Фото: ГИБДД
Водитель «ГАЗели» погиб из-за влетевшего в нее грузовика в Ростовской области
В Ростовской области погиб один человек в аварии с участием КамАЗа, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось в дневное время на дороге между Ростовом и Волгодонском. Здесь водитель грузовика превысил скорость, из-за чего занесло прицеп.

«После этого машина вылетела на встречную полосу, где столкнулась с „Газелью“. Водитель последнего автомобиля погиб от полученных травм, ему было 55 лет», — уточнили в управлении.

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Добавим, что о состоянии второго водителя информации нет.

Ранее водитель сбил насмерть женщину на М-4 в Ростовской области и сбежал. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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