Водитель «Газели» погиб из-за влетевшего в нее грузовика в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Происшествие случилось в дневное время на дороге между Ростовом и Волгодонском. Здесь водитель грузовика превысил скорость, из-за чего занесло прицеп.
«После этого машина вылетела на встречную полосу, где столкнулась с „Газелью“. Водитель последнего автомобиля погиб от полученных травм, ему было 55 лет», — уточнили в управлении.
Добавим, что о состоянии второго водителя информации нет.
Ранее водитель сбил насмерть женщину на М-4 в Ростовской области и сбежал. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.