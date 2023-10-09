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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

В Ростове решили выставить в парке раритетные машины, мотоциклы и велосипеды

Выставка раритетных авто пройдет в Ростове

9 октября 2023, 15:04
Фото: 1MI
В Ростове решили выставить в парке раритетные машины, мотоциклы и велосипеды
В Ростове пройдет выставка старинных машин, велосипедов и мотоциклом, сообщили в социальных сетях организаторы мероприятия Retro Motor Show.

В Ростове 14 и 15 октября состоится выставка раритетных машин, мотоциклов и велосипедов. Мероприятие пройдет в парке 1 Мая на улице Большой Садовой, 127. В субботу, 14 октября, выставка будет длиться с 10.00 до 18.00, а 15 октября — с 11.00 до 15.00. Посмотреть ее можно бесплатно.

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Организаторы добавили, что также на мероприятии выступит симфоническая группа. Гости выставки смогут узнать об истории раритетных транспортных средств и сфотографироваться рядом с ними.

Напомним, с 12 по 15 октября в Ростове также состоится ярмарка «Феерия цветов».

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