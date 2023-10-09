Выставка раритетных авто пройдет в Ростове

В Ростове 14 и 15 октября состоится выставка раритетных машин, мотоциклов и велосипедов. Мероприятие пройдет в парке 1 Мая на улице Большой Садовой, 127. В субботу, 14 октября, выставка будет длиться с 10.00 до 18.00, а 15 октября — с 11.00 до 15.00. Посмотреть ее можно бесплатно.