Женщину насмерть сбили в центре Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Происшествие случилось днем в понедельник, 9 октября. Иномарка на проезжей части сбила женщину, которая в результате погибла от полученных травм.
Пока тело остается на дороге, его накрыли пакетом, поэтому движение на этом участке ограничено. Авария произошла на проезжей части при движении от старого аэропорта в сторону Аксая.
Между тем, очевидцы в соцсетях написали, что женщина перебегала дорогу в неположенном месте. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее стали известны подробности смертельного ДТП с мотоциклистом и донской ДПС. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.