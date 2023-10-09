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Женщину насмерть сбили в центре Ростова-на-Дону

Женщину насмерть сбили в центре Ростова-на-Дону

9 октября 2023, 12:31
Фото: rostovgazeta.ru
Женщину насмерть сбили в центре Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону на проспекте Шолохова под колесами автомобиля погибла женщина, сообщил корреспондент RostovGazeta.

Происшествие случилось днем в понедельник, 9 октября. Иномарка на проезжей части сбила женщину, которая в результате погибла от полученных травм.

Пока тело остается на дороге, его накрыли пакетом, поэтому движение на этом участке ограничено. Авария произошла на проезжей части при движении от старого аэропорта в сторону Аксая.

Стали известны подробности смертельного ДТП с мотоциклистом и донской ДПС
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Между тем, очевидцы в соцсетях написали, что женщина перебегала дорогу в неположенном месте. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее стали известны подробности смертельного ДТП с мотоциклистом и донской ДПС. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#ДТП#Происшествия
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