Жителей Ростовской области предупредили о взрывах с 10 октября

Съемки будут проходить на берегу реки Мертвый Донец в поселке Каратаево. Затем еще ряд сцен отснимут в Мержаново. Для них будет использоваться пиротехника. Поэтому жителей Ростовской области попросили не пугаться из-за возможных звуков взрывов, пишет «Дон 24».