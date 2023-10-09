Жителей Ростовской области предупредили о взрывах с 10 октября

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
В Ростовской области с 10 по 18 октября будут снимать фильм «Момент истины». Он посвящен событиям Великой Отечественной войны. Режиссерами картины значатся Никита Высоцкий и Илья Лебедев.
Съемки будут проходить на берегу реки Мертвый Донец в поселке Каратаево. Затем еще ряд сцен отснимут в Мержаново. Для них будет использоваться пиротехника. Поэтому жителей Ростовской области попросили не пугаться из-за возможных звуков взрывов, пишет «Дон 24».
Ранее стало известно, что уроженец Ростова Сергей Жигунов стал единственным режиссером, который продолжил съемки фильма в Крыме несмотря на обстрелы.