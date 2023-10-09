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Из-за съемок военного фильма в Ростовской области будут слышны взрывы пиротехники

Жителей Ростовской области предупредили о взрывах с 10 октября

9 октября 2023, 17:29
Фото: 1MI
Из-за съемок военного фильма в Ростовской области будут слышны взрывы пиротехники
Из-за съемок военного фильма в Ростовской области будут слышны взрывы пиротехники, пишут СМИ.

В Ростовской области с 10 по 18 октября будут снимать фильм «Момент истины». Он посвящен событиям Великой Отечественной войны. Режиссерами картины значатся Никита Высоцкий и Илья Лебедев.

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Съемки будут проходить на берегу реки Мертвый Донец в поселке Каратаево. Затем еще ряд сцен отснимут в Мержаново. Для них будет использоваться пиротехника. Поэтому жителей Ростовской области попросили не пугаться из-за возможных звуков взрывов, пишет «Дон 24».

Ранее стало известно, что уроженец Ростова Сергей Жигунов стал единственным режиссером, который продолжил съемки фильма в Крыме несмотря на обстрелы.

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