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Зоолог рассказал, как африканская чума свиней попала в Ростовскую область

Зоолог рассказал, как африканская чума свиней попала в Ростовскую область

9 октября 2023, 08:59
Фото: pxhere
Зоолог рассказал, как африканская чума свиней попала в Ростовскую область
Завоз африканской чумы свиней в Ростовскую область практически в 100 процентах случаев осуществляется с кормами, сообщил RostovGazeta зоолог ЮФУ Алексей Тихонов.

Напомним, что на территории Гуляй-Борисовского сельского поселения в Зерноградском районе, обнаружили труп свиньи. Причиной гибели животного стала АЧС. На территории введен карантин.

Зоолог подчеркивает, что Ростовская область не является эндемичным районом по африканской чуме свиней (АЧС). То есть тем местом, где АЧС находится в естественном состоянии.

«Это заболевание курсирует в Северной Африке, Израиле, Турции. К нам попадает преимущественно с кормами. Или напрямую, когда появился очаг, из которого болезнь может распространиться с дикими кабанами», — отмечает Алексей Тихонов.

Карантин ввели в части Ростовской области
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Как именно на территории Зерноградского района оказалась АЧС, надо изучать. Зоолог добавляет, что вспышка могла находиться и в соседнем районе, ведь заболевание переносится очень легко.

«Вспышки АЧС в Ростовской области начались очень давно — еще пару десятилетий назад. Но с ними успешно справляются. Правда, производителям локально приходится терпеть убытки, когда к ним проскакивает эта неприятность», — резюмирует зоолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, чем африканская чума свиней опасна для ростовчан.

Зоолог разъяснил, чем опасна африканская чума свиней для ростовчан
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#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростовская область#Зерноградский район
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