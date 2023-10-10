Армянские беженцы из Нагорного Карабаха рассказали, как перебрались в Ростов

«У меня тут есть работа. Просто так сорваться и уехать я не могу, руководство дало добро на увольнение только через 7 дней. В тот же день уеду в Армению, а оттуда на самолете в Сочи, потом на поезде в Ростов», — рассказывает о планах на ближайшее будущее девушка.