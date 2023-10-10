Армянские беженцы из Нагорного Карабаха рассказали, как перебрались в Ростов

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Три дня в дороге
По заявлению властей, на дату 3 октября в Нагорном Карабахе осталось менее 20 тысяч граждан Армении. При этом до конфликта, начавшегося 19 сентября, в республике проживало около 120 тысяч человек.
Корреспондент RostovGazeta поговорил с семьей арцахцев о том, что они оставили в Нагорном Карабахе и почему решили спешно переехать в Ростов.
В сентябре Гоар Захарьян, жительница города Чартар в Нагорном Карабахе, рассказала редакции о том, что планирует с семьей перебраться в Ростовскую область. Причиной для переезда стало обострение конфликта на территории Нагорного Карабаха.
Напомним, 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической» операции в непризнанной республике. Уже 20 сентября властями обеих сторон было принято решение о прекращении огня. Как заявил уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян, в результате вооруженного конфликта погибло около 200 человек, из них 10 — мирные жители.
«Мы сразу же 19 числа позвонили дочке в Ростов, узнать, что и как. 20 сентября начали собирать вещи, оформлять то, что не можем так увезти, через почту, чтобы посылкой дошло. 25 числа выехали», — вспоминает Гоар Захарьян.
Дорога из Чартара в Ростов заняла у семьи Захарьян почти три дня. Они ехали на машине: 51-летняя Гоар, ее 57-летний муж Армен и собака Чапа.
Гоар добавляет, что если бы в тот день, 19 сентября, когда все началось, Армен не заправил бы машину до полного бака и не купил канистры с бензином, они могли так и остаться в Карабахе.
«Это ужас, что было. Везде пробки, на заправках очереди. Люди ругались за последнюю канистру бензина. Я даже видела, как мужчины дрались. Все на нервах, в панике», — рассказывает Гоар.
В Чартаре у семьи Захарьян остался опустевший двор. Кур, с грустью вспоминает Армен, пришлось просто выпустить со двора — раздать их было некуда, все соседи разъехались или уже были на чемоданах. Там же осталось все нажитое супругами: посуда, которую они берегли как свадебный подарок и собирались передать по наследству дочерям, лечебные травы — их Гоар годами выращивала на каждом подоконнике.
«Посуду и технику мы попросили старшую дочку упаковать и отправить почтой — сами не успели. Она тоже скоро уезжает за нами, но обещала помочь», — делится Гоар.
Первый день в пути из Нагорного Карабаха в Россию, вспоминает собеседница RostovGazeta, дался им особенно тяжело. Пробки на дорогах позволили им за 12 часов добраться только до Дербента. Там Захарьян переночевали в мотеле и отправились дальше.
«Муж не привык к такой дальней езде, тем более уже возраст. Мы через каждые 3-4 часа останавливались. Это тормозило, конечно, но что поделаешь. Нам спешить уже некуда», — говорит Гоар Захарьян.
В Ростове Армена, Гоар и Чапу 28 сентября встретила их дочь Диана.
«Я учусь здесь, снимаю квартиру. Родители пока живут в студии со мной, но уже ищут себе жилье и думают, как продать дом в Чартаре. Они уже не хотят туда возвращаться», — рассказывает Диана.
Вслед за родителями переехать в Ростов решила и старшая дочь Захарьян, Коринна.
«У меня тут есть работа. Просто так сорваться и уехать я не могу, руководство дало добро на увольнение только через 7 дней. В тот же день уеду в Армению, а оттуда на самолете в Сочи, потом на поезде в Ростов», — рассказывает о планах на ближайшее будущее девушка.
«Я думала, что все уляжется, как это было всегда. Но все получилось иначе, теперь Карабах перешел под контроль Азербайджана. Я работаю в медицине, пока только медсестра, но почему-то уверена, что в коллективе могут быть конфликты между армянами и азербайджанцами, просто не дадут делать свою работу из-за этого», — объясняет Коринна.
Она добавляет, что недавно в ее семье произошли существенные изменения, из-за которых она окончательно решила переехать.
«Мы с мужем узнали, что ждем ребенка. Для нас его безопасность важнее насиженного места. Тем более что мы только собирались покупать жилье, своего пока нет. Теперь будем думать об этом уже в Ростове», — говорит собеседница RostovGazetа.
Гоар и Армен вспоминают, что во время своей жизни в Нагорном Карабахе им несколько раз приходилось проводить часы и дни в подвале собственного дома, когда обстановка накалялась.
«Племянник мужа погиб в одну из таких вспышек. У нас бывали перебои с продуктами и водой в магазинах, детям нельзя было ходить в школу», — со слезами вспоминает Гоар.
Многим армянам, добавляет Армен, на своем веку пришлось пережить сразу несколько переселений и этнических чисток.
«Это трагедия для нашего народа. Мы этническое население Карабаха. Были. Я всю жизнь прожил там, потому что это моя земля, земля моего отца. То, что произошло — было последней каплей. Мне теперь все равно, где жить, лишь бы в мире и рядом с семьей», — говорит Армен Захарьян.
Он добавляет, что остался обижен на власти Армении и других государств, которые ничего не сделали для того, чтобы помочь армянам Карабаха.
Ранее RostovGazeta писала о том, что эксперт предупредил о возможных вспышках столкновений армян и азербайджанцев Дона.