Батайчанин попал в больницу с пулевым ранением после того, как достал баллончик

По предварительной информации, мужчины поссорились, и 36-летний потерпевший брызнул в лицо своего оппонента из аэрозольного баллончика. В ответ на это молодой мужчина извлек травматический пистолет, выстрелил в потерпевшего и сбежал. К месту происшествия вызвали медиков, которые госпитализировали участника конфликта и оказали ему необходимую помощь, благодаря чему его жизнь оказалась вне опасности.