Батайчанин попал в больницу с пулевым ранением после того, как достал баллончик

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
В понедельник ночью, 2 октября, полиция получила сигнал о нарушении общественного порядка на улице Пушкина в Батайске.
Прибывшие к месту событий полицейские выяснили, что между 36-летним и 28-летним мужчинами произошла ссора, которая переросла в потасовку с применением средств самообороны.
По предварительной информации, мужчины поссорились, и 36-летний потерпевший брызнул в лицо своего оппонента из аэрозольного баллончика. В ответ на это молодой мужчина извлек травматический пистолет, выстрелил в потерпевшего и сбежал. К месту происшествия вызвали медиков, которые госпитализировали участника конфликта и оказали ему необходимую помощь, благодаря чему его жизнь оказалась вне опасности.
В это же время сотрудники полиции задержали стрелка по горячим следам, изъяли оружие и доставили мужчину в отделение.
«В отношении 28-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“», — сказано в сообщении полиции.
Напомним, ранее перестрелкой в Батайске закончился конфликт местных жителей с участником СВО.