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Батайчанин попал в больницу с пулевым ранением после конфликта с местным жителем

Батайчанин попал в больницу с пулевым ранением после того, как достал баллончик

10 октября 2023, 13:37
Фото: 1MI
Батайчанин попал в больницу с пулевым ранением после конфликта с местным жителем
В Батайске конфликт между местными жителями закончился больницей и возбуждением уголовного дела, подробности раскрыли в пресс-службе донской полиции.

В понедельник ночью, 2 октября, полиция получила сигнал о нарушении общественного порядка на улице Пушкина в Батайске.

Прибывшие к месту событий полицейские выяснили, что между 36-летним и 28-летним мужчинами произошла ссора, которая переросла в потасовку с применением средств самообороны.

По предварительной информации, мужчины поссорились, и 36-летний потерпевший брызнул в лицо своего оппонента из аэрозольного баллончика. В ответ на это молодой мужчина извлек травматический пистолет, выстрелил в потерпевшего и сбежал. К месту происшествия вызвали медиков, которые госпитализировали участника конфликта и оказали ему необходимую помощь, благодаря чему его жизнь оказалась вне опасности.

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Прибывшие к месту событий полицейские выяснили, что между 36-летним и 28-летним мужчинами произошла ссора, которая переросла в потасовку с применением средств самообороны.Прибывшие к месту событий полицейские выяснили, что между 36-летним и 28-летним мужчинами произошла ссора, которая переросла в потасовку с применением средств самообороны.
Прибывшие к месту событий полицейские выяснили, что между 36-летним и 28-летним мужчинами произошла ссора, которая переросла в потасовку с применением средств самообороны.
Фото: t.me/rostovrnd

В это же время сотрудники полиции задержали стрелка по горячим следам, изъяли оружие и доставили мужчину в отделение.

«В отношении 28-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“», — сказано в сообщении полиции.

Напомним, ранее перестрелкой в Батайске закончился конфликт местных жителей с участником СВО.

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