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Published Сегодня, 12:13

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Updated Сегодня, 12:15

Дерево рухнуло на три автомобиля в Батайске

Дерево рухнуло на три автомобиля в Батайске

10 октября 2023, 12:13
Фото: pxhere.com
Дерево рухнуло на три автомобиля в Батайске
В Батайске из-за сильного ветра на три припаркованных машины упало дерево, сообщили очевидцы в Telegram в группе «Это Ростов».

Крупное растение упало на три иномарки, которые были припаркованные в одном из дворов. Горожане рассказали, что ранее обращались в различные инстанции по поводу этого дерева, но ситуация не изменилась.

«Местные жители утверждают, что давно просили спилить дерево, но никакой реакции не было», — написал автор. Пользователи в комментариях поинтересовались, зачем водители оставляли машины, если знали о состоянии растения.

В Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев
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Дерево рухнуло на три автомобиля в БатайскеДерево рухнуло на три автомобиля в Батайске
Дерево рухнуло на три автомобиля в Батайске
Фото: t.me/my_bataysk

Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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