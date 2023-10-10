Дерево рухнуло на три автомобиля в Батайске

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Крупное растение упало на три иномарки, которые были припаркованные в одном из дворов. Горожане рассказали, что ранее обращались в различные инстанции по поводу этого дерева, но ситуация не изменилась.
«Местные жители утверждают, что давно просили спилить дерево, но никакой реакции не было», — написал автор. Пользователи в комментариях поинтересовались, зачем водители оставляли машины, если знали о состоянии растения.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.