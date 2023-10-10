Донские аграрии запускают системы видеонаблюдения за сельхозугодиями

Теперь с умным видеонаблюдением аграрии могут контролировать всю территорию колхоза площадью около 10 тысяч гектар: выявлять очаги возгорания полей и других объектов на ранних стадиях, предотвращать образование незаконных свалок мусора у обочин дорог и в лесополосах, а также отслеживать передвижение браконьеров, наносящих урон сельхозугодиям.