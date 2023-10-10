Донские аграрии запускают системы видеонаблюдения за сельхозугодиями

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Теперь с умным видеонаблюдением аграрии могут контролировать всю территорию колхоза площадью около 10 тысяч гектар: выявлять очаги возгорания полей и других объектов на ранних стадиях, предотвращать образование незаконных свалок мусора у обочин дорог и в лесополосах, а также отслеживать передвижение браконьеров, наносящих урон сельхозугодиям.
Разработчиком данного ноу-хау выступило МТС. Новая система видеонаблюдения, состоит из 15 цифровых видеокамер высокого разрешения, которые располагаются на вышках сотовой связи и позволяет удаленно, со смартфона или компьютера, контролировать территорию охвата, с фокусировкой камер до 700 метров.
В МТС отмечают, что за последние годы аграрный сектор Ростовской области продемонстрировал повышенный интерес к цифровым технологиям, в том числе умному видеонаблюдению.
— К примеру, установленная на территории рисоводческого предприятия «Маныч-Агро» система интеллектуального видеонаблюдения, не только усилила режим охраны объекта, но и позволила улучшить контроль за рабочим процессом и снизить простои транспорта, — говорит директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.
Как поясняет руководитель СПК «Колхоз имени Шаумяна» Хачатур Поркшеян, на предприятии подобные нововведения происходят не в первый раз.
— Мы постоянно внедряем новейшие технологии, используем научно-обоснованную систему земледелия, позволяющую внедрять новые сорта и гибриды сельхозкультур. Большое внимание уделяем развитию молочного животноводства — все производственные процессы механизированы. На предприятии успешно функционирует спутниковая система мониторинга, что заметно повышает эффективность технологического процесса, — делится Хачатур Поркшеян.
Добавим, что подобный видеомониторинг, позволяет сельскохозяйственным предприятиям контролировать работу, но и помогают оперативно обнаруживать возгорания на открытой местности в радиусе 10 км.