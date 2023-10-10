Эксперт поставил под сомнение сообщение о росте благополучия жителей Ростова

Спикер рассказывает, что его родственница трудится учителем в одной из школ. Рано утром она уходит на работу и поздно вечером возвращается. И даже в этом случае, по словам собеседника, озвученная заработная плата у нее не выходит — максимум получается 35 тысяч рублей.