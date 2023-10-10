Эксперт поставил под сомнение сообщение о росте благополучия жителей Ростова

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Напомним, что в рейтинге регионов по показателю благополучия населения Ростовская область поднялась на четыре строки, заняв 37-е место. Исследования показывают, что положительная динамика в донском крае наблюдается последние несколько лет.
При расчете рейтинга использовались показатели, характеризующие доходы населения, стоимость товаров и услуг, способности позволить себе ипотеку и многое другое.
«Рейтинги некорректно освещают ситуацию — при их расчете учитываются усредненные показатели. Рядом с Ростовской областью находится Краснодарский край, Ставрополье, Северный Кавказ, где, на мой взгляд, условия проживания для простых граждан гораздо лучше», — отмечает Юрий Нерсесян.
Для подтверждения своих слов, депутат приводит официально озвученный показатель средней заработной платы в Ростовской области — 48,3 тысячи рублей.
«Из моего окружения такие деньги за месяц никто не получает. А для того, чтобы заработать хотя бы 35-40 тысяч, например, врачи и учителя берутся за вторые ставки, за всевозможные подработки», — говорит собеседник.
Спикер рассказывает, что его родственница трудится учителем в одной из школ. Рано утром она уходит на работу и поздно вечером возвращается. И даже в этом случае, по словам собеседника, озвученная заработная плата у нее не выходит — максимум получается 35 тысяч рублей.
«Поэтому рейтингу роста благополучия в Ростовской области я не верю. Я всегда считал себя человеком, живущим на земле, а не „над землей“. А на земле, к сожалению, у нас совсем иные условия для жизни», — резюмирует депутат.
Ранее RostovGazeta сообщала, что по данным Ростовстата средняя заработная плата в Ростовской области выросла на 15,6%, составив 48,3 тысячи рублей.