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Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Эксперт поставил под сомнение новость о росте благополучия жителей Ростовской области

Эксперт поставил под сомнение сообщение о росте благополучия жителей Ростова

10 октября 2023, 11:30
Фото: Midjourney
Эксперт поставил под сомнение новость о росте благополучия жителей Ростовской области
Информация о том, что Ростовская область демонстрирует положительную динамику в рейтинге регионов по показателю благополучия, далека от реальности, сообщил RostovGazeta депутат Юрий Нерсесян.

Напомним, что в рейтинге регионов по показателю благополучия населения Ростовская область поднялась на четыре строки, заняв 37-е место. Исследования показывают, что положительная динамика в донском крае наблюдается последние несколько лет.

При расчете рейтинга использовались показатели, характеризующие доходы населения, стоимость товаров и услуг, способности позволить себе ипотеку и многое другое.

«Рейтинги некорректно освещают ситуацию — при их расчете учитываются усредненные показатели. Рядом с Ростовской областью находится Краснодарский край, Ставрополье, Северный Кавказ, где, на мой взгляд, условия проживания для простых граждан гораздо лучше», — отмечает Юрий Нерсесян.

Аналитики сообщили о росте благополучия жителей Ростовской области
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Для подтверждения своих слов, депутат приводит официально озвученный показатель средней заработной платы в Ростовской области — 48,3 тысячи рублей.

«Из моего окружения такие деньги за месяц никто не получает. А для того, чтобы заработать хотя бы 35-40 тысяч, например, врачи и учителя берутся за вторые ставки, за всевозможные подработки», — говорит собеседник.

«А для того, чтобы заработать хотя бы 35-40 тысяч, например, врачи и учителя берутся за вторые ставки, за всевозможные подработки», — говорит собеседник.«А для того, чтобы заработать хотя бы 35-40 тысяч, например, врачи и учителя берутся за вторые ставки, за всевозможные подработки», — говорит собеседник.
«А для того, чтобы заработать хотя бы 35-40 тысяч, например, врачи и учителя берутся за вторые ставки, за всевозможные подработки», — говорит собеседник.
Фото: 1MI

Спикер рассказывает, что его родственница трудится учителем в одной из школ. Рано утром она уходит на работу и поздно вечером возвращается. И даже в этом случае, по словам собеседника, озвученная заработная плата у нее не выходит — максимум получается 35 тысяч рублей.

«Поэтому рейтингу роста благополучия в Ростовской области я не верю. Я всегда считал себя человеком, живущим на земле, а не „над землей“. А на земле, к сожалению, у нас совсем иные условия для жизни», — резюмирует депутат.

Ранее RostovGazeta сообщала, что по данным Ростовстата средняя заработная плата в Ростовской области выросла на 15,6%, составив 48,3 тысячи рублей.

Ростовстат заявил о росте зарплаты на 15,6% в Ростовской области в 2023 году
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