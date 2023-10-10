Глава «Росхима» Давыдов рассказал Денису Мантурову о работе компании

В течение следующих двух лет должен заработать завод по изготовлению этих аминокислот в объеме до 85 тысяч тонн в год, а также глютена объемом до 25 тысяч тонн в год. Объем инвестиций на первом этапе составляет 27,5 миллиарда рублей, из которых семь миллиардов уже потрачено. На втором этапе, до 2028 года, планируется запуск производства еще трех аминокислот — треонина, триптофана, валина — суммарным объемом более 55 тысяч тонн. Эти аминокислоты в России пока не производятся.