Глава «Росхима» Давыдов рассказал Денису Мантурову о работе компании

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Снизить степень зависимости от иностранных поставок позволит строительство предприятий. «Росхим» инвестирует в первый в России биохимический кластер, который обеспечит максимальное импортозамещение по продуктам с наибольшей зависимостью от импортных поставок (в данный момент показатель превышает 70%), это кормовые добавки, специальные готовые корма и ветеринарные препараты, передает regnum.ru.
То есть предприятие может сыграть серьезную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны на рынке сельскохозяйственных биотехнологий, кормовых аминокислот, кормовых витаминов, биоконсервантов для кормов.
Как отметил Эдуард Давыдов, руководствуясь задачами, поставленными перед АПК главой государства и кабмином, «Росхим» начал строить предприятие по производству незаменимых аминокислот — сульфата лизина и лизин-моногидрохлорида, которые отвечают за рост мышечной массы и развитие животных.
Производство будет запущено в Ростовской области (г. Волгодонск) на площадке завода «ДонБиоТех».
В течение следующих двух лет должен заработать завод по изготовлению этих аминокислот в объеме до 85 тысяч тонн в год, а также глютена объемом до 25 тысяч тонн в год. Объем инвестиций на первом этапе составляет 27,5 миллиарда рублей, из которых семь миллиардов уже потрачено. На втором этапе, до 2028 года, планируется запуск производства еще трех аминокислот — треонина, триптофана, валина — суммарным объемом более 55 тысяч тонн. Эти аминокислоты в России пока не производятся.
Покупателями продукции «ДонБиоТеха» станут производители премиксов, комбикормов, пищевой продукции, предприятия животноводства и фермерские хозяйства. Помимо этого, заявил Давыдов, производство аминокислот — это еще и новая ниша переработки зерна в России: около 250 тысяч тонн ежегодно.
Компания «Росхим» управляет большими российскими химическими заводами, объединенными по кластерному принципу. В их числе титановый и содовый заводы в Крыму, Башкирская содовая компания, Березниковский содовый завод, стерлитамакские заводы — нефтехимический и синтетического каучука, компания «ДонБиоТех» и ряд других.