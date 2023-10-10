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Налоговые льготы для участников СВО хотят расширить в Ростовской области

Голубев предложил расширить льготы для участников СВО в Ростовской области

10 октября 2023, 07:41
Фото: mil.ru
Налоговые льготы для участников СВО хотят расширить в Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев внес в региональный парламент поправки к закону, касающиеся льгот для участников СВО, сообщили в правительстве региона.

Планируется расширить налоговые меры поддержки, которые есть в области для участников спецоперации. В документе уточнили условия предоставления льготы по транспортному налогу для тех, кто заключил контракт.

Кроме того, изменили положение о действии льгот для людей, заключивших контракт исключительно на территории донского региона. Это обеспечит доступность этой меры поддержки для всех бойцов, зарегистрированных в области.

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Добавим, что помощь распространяется и на членов семей участников СВО.

Ранее власти в Ростовской области назвали число призывников в армию в 2023 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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