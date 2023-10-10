Голубев предложил расширить льготы для участников СВО в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
Планируется расширить налоговые меры поддержки, которые есть в области для участников спецоперации. В документе уточнили условия предоставления льготы по транспортному налогу для тех, кто заключил контракт.
Кроме того, изменили положение о действии льгот для людей, заключивших контракт исключительно на территории донского региона. Это обеспечит доступность этой меры поддержки для всех бойцов, зарегистрированных в области.
Добавим, что помощь распространяется и на членов семей участников СВО.
Ранее власти в Ростовской области назвали число призывников в армию в 2023 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.