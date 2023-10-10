Губернатор Приморского края объявил режим повышенной готовности из-за пожаров

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
За текущий год количество погибших людей от пожаров превысило результат прошлого года. Такая статистика вызывает тревогу и требует принятия мер. Одна из них заключается в запуске оповещений через громкоговорители три раза в день по всему Приморскому краю, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Население также будет получать предупреждения о необходимости быть осторожными и внимательными через приложение МЧС и SMS-сообщения. Эти сообщения направлены на защиту близких и самих себя от возможных несчастных случаев.