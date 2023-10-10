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Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Губернатор Приморского края объявил режим повышенной готовности из-за пожаров

10 октября 2023, 08:22
Согласно информации, опубликованной на странице в социальных сетях Василия Орлова, губернатора Приморского края, с 10 октября 2023 года регион перешел на режим повышенной готовности. Причиной этому стали пожары и увеличение числа жертв, включая детей.

За текущий год количество погибших людей от пожаров превысило результат прошлого года. Такая статистика вызывает тревогу и требует принятия мер. Одна из них заключается в запуске оповещений через громкоговорители три раза в день по всему Приморскому краю, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Население также будет получать предупреждения о необходимости быть осторожными и внимательными через приложение МЧС и SMS-сообщения. Эти сообщения направлены на защиту близких и самих себя от возможных несчастных случаев.

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