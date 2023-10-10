Губернатор Приморского края объявил режим повышенной готовности из-за пожаров

За текущий год количество погибших людей от пожаров превысило результат прошлого года. Такая статистика вызывает тревогу и требует принятия мер. Одна из них заключается в запуске оповещений через громкоговорители три раза в день по всему Приморскому краю, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».