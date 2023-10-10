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Updated Сегодня, 09:18

Кипятком затопило улицу в Ростове-на-Дону

Кипятком затопило улицу в Ростове-на-Дону

10 октября 2023, 09:16
Фото: 1MI
Кипятком затопило улицу в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии кипятком подтопило одну из улиц, сообщили очевидцы в Telegram.

Аварийная ситуация произошла на проспекте Михаила Нагибина утром во вторник, 10 октября. Из люка начали вырываться потоки горячей воды и топить территорию.

Кипяток появился на проезжей части и частично затронул автостоянку. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Улицу Нансена в Ростове затопило
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Кипятком затопило улицу в Ростове-на-Дону
Видео: t.me/etorostov

Пользователи в комментариях нашли в этом поводы для шуток.

«Хоть потеплее станет на Нагибина», — заявили горожане.

«Мы в домах отопление не дадим, мы будем улицу нагревать, хитрый план», — шутят ростовчане. Другие сообщили, что их совсем не удивило происходящее.

Ранее станицу Елизаветинскую затопило в Ростовской области 8 октября.

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