Кипятком затопило улицу в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Аварийная ситуация произошла на проспекте Михаила Нагибина утром во вторник, 10 октября. Из люка начали вырываться потоки горячей воды и топить территорию.
Кипяток появился на проезжей части и частично затронул автостоянку. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Пользователи в комментариях нашли в этом поводы для шуток.
«Хоть потеплее станет на Нагибина», — заявили горожане.
«Мы в домах отопление не дадим, мы будем улицу нагревать, хитрый план», — шутят ростовчане. Другие сообщили, что их совсем не удивило происходящее.
Ранее станицу Елизаветинскую затопило в Ростовской области 8 октября.