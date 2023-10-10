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Posted Сегодня, 16:31

Published Сегодня, 16:31

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

Лайфхаки для продуктивной работы в офисе

10 октября 2023, 16:31
Эксперты представили список предметов, которые помогут вам организовать рабочий процесс и быть максимально продуктивным.

Первый предмет — настольная урна. Она позволит вам удобно избавляться от мелкого мусора, не отвлекаясь на походы в другие комнаты. Главное — регулярно очищать ее, чтобы каждое утро возвращаться к чистому рабочему столу. Об этом пишет RuNews24.Ru.

Второй предмет — подставка для ног. Она поможет снизить нагрузку на мышцы и сделает ваш рабочий день более комфортным. Вы можете выбрать подставку с различной регулировкой высоты и наклона.

Третий предмет — USB-хаб. Это компактный и удобный органайзер, который пригодится, если вы часто подключаете разные гаджеты к компьютеру или ноутбуку. Вместо того, чтобы искать провода или думать, какой устройство подключить первым, можно использовать такой универсальный разветвитель.

Четвертый предмет — органайзер для канцелярии. Существуют сотни вариантов дизайна и материала, так что каждый может подобрать органайзер на свой вкус. Главное преимущество — все ручки и канцелярские предметы будут всегда под рукой и не разбросаны по столу или зарыты под кипой бумаг.

Пятый предмет — органайзер для бумаг. Это небольшие ящики, в которых можно хранить документацию. Они помогут держать бумаги под рукой и не тратить время на поиск нужного документа.

Шестой предмет — ежедневник. Он является необходимым инструментом для организации работы. Хотя сейчас есть много онлайн-планировщиков, но бумажный ежедневник всегда будет надежным решением. Он всегда будет под рукой и не зависит от электричества или интернета.

Седьмой предмет — настольная лампа. Она особенно полезна для работников, занимающихся чертежами или художественными рисунками, где качество освещения важно. Но она также будет полезна и другим офисным сотрудникам в пасмурную погоду или при работе вечером.

Восьмой предмет — подставка под ноутбук. Если вы используете ноутбук, то такая подставка будет полезна для удобной работы и предотвращения перегрева устройства.

Эти восемь предметов помогут вам организовать рабочий процесс, сделать его более комфортным и повысить продуктивность.

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