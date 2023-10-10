Лайфхаки для продуктивной работы в офисе

Четвертый предмет — органайзер для канцелярии. Существуют сотни вариантов дизайна и материала, так что каждый может подобрать органайзер на свой вкус. Главное преимущество — все ручки и канцелярские предметы будут всегда под рукой и не разбросаны по столу или зарыты под кипой бумаг.