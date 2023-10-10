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Медсестра из Ростовской области просидела в бомбоубежище Израиля три дня

Медсестра из Ростовской области просидела в бомбоубежище Израиля три дня

10 октября 2023, 05:31
Фото: 1MI
Медсестра из Ростовской области София Каплан провела три дня в бомбоубежище в Израиле после начала боевых действий, сообщает «КП — Ростов-на-Дону».

В Израиле она живет 12 лет, а весной вышла замуж и переехала к супругу. Они проживают в городе Сдерот, который расположен в 12 километрах от сектора Газа.

В субботу, 7 октября, Каплан услышала звуки выстрелов и узнала о вооруженных людях в городе. В результате она спряталась в бункере, а ее муж находился в больнице и помогал раненым.

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Каплан жила в бронированной комнате со своей вентиляцией. Такие делают в квартирах в новых домах.

Всего в этом помещении ей пришлось провести три дня, после чего она встретилась с супругом.

Ранее в еврейской общине Дона рассказали о ростовчанах в Израиле.

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