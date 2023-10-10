Медсестра из Ростовской области просидела в бомбоубежище Израиля три дня

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
В Израиле она живет 12 лет, а весной вышла замуж и переехала к супругу. Они проживают в городе Сдерот, который расположен в 12 километрах от сектора Газа.
В субботу, 7 октября, Каплан услышала звуки выстрелов и узнала о вооруженных людях в городе. В результате она спряталась в бункере, а ее муж находился в больнице и помогал раненым.
Каплан жила в бронированной комнате со своей вентиляцией. Такие делают в квартирах в новых домах.
Всего в этом помещении ей пришлось провести три дня, после чего она встретилась с супругом.
Ранее в еврейской общине Дона рассказали о ростовчанах в Израиле.