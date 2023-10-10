На трассе М-4 «Дон» под Батайском из-за ДТП возникла пробка

Во вторник, 10 октября, на подъездах к Батайску с южного направления по трассе М-4 «Дон» возникла крупная пробка. Один из заторов образовался на трассе М-4 «Дон» между 1083-м и 1086-м километрами, а второй на развязке от 17-километра трассы А-135 до первого километра 60Р-1. Несмотря на то, что участки небольшие — на проезд потребуется потратить около 20 минут.