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На трассе М-4 «Дон» под Батайском из-за ДТП возникла пробка

На трассе М-4 «Дон» под Батайском из-за ДТП возникла пробка

10 октября 2023, 13:34
Фото: 1MI
На трассе М-4 «Дон» под Батайском из-за ДТП возникла пробка
На М-4 «Дон» у Батайска из-за ДТП с участием фуры возникла трехкилометровая пробка в направлении Ростова, сведения появились в сервисе «Яндекс. Карты».

Во вторник, 10 октября, на подъездах к Батайску с южного направления по трассе М-4 «Дон» возникла крупная пробка. Один из заторов образовался на трассе М-4 «Дон» между 1083-м и 1086-м километрами, а второй на развязке от 17-километра трассы А-135 до первого километра 60Р-1. Несмотря на то, что участки небольшие — на проезд потребуется потратить около 20 минут.

У Шахт на трассе М-4 «Дон» из-за ДТП образовалась шестикилометровая пробка
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По предварительной информации, причиной стало ДТП с участием фуры на 1083-м километре М-4 «Дон».

Фото: Яндекс карты

Журналисты запросили в ГИБДД информацию с подробностями аварии, однако ответа от пресс-службы пока не поступило. Информация уточняется.

Ранее фура перекрыла движение по трассе под Самбеком.

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