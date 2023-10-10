На Центральном рынке у автобусов собрались огромные очереди из замерзших ростовчан

Вот и во вторник, 10 октября, корреспондент издания отправился на Центральный рынок Ростова, чтобы посмотреть, как обстоят дела с загруженностью транспорта по вечерам. На фото отчетливо видно, что в каждой из очередей к автобусам собрались более 40 пассажиров, а на площади перед остановками буквально нет места, чтобы дать прохожим свободно пройти через пассажиров, ожидающих свой транспорт. Больше всего людей собралось в очередях на маршруты №4, 16 и 26.