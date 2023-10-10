«Новое казачество?»: что за народное ополчение формируется в Ростовской области

«Я не совсем понимаю, что это будет — народное ополчение, новое казачество или все вместе взятое? Насколько я знаю, сейчас идет разработка механизмов, каким образом, общественная организация сможет создавать какое-то подразделение народного ополчения на базе государственных унитарных предприятий (ГУП). То есть, если уже есть ГУП, то возникает вопрос — какие организации можно туда привлекать, а какие нельзя. Этот вопрос, на самом деле, очень серьезный. Ведь если что-то пойдет не так, могут возникнуть совсем другие, очень серьезные проблемы», — сообщает на условии анонимности источник, знакомый с ситуацией.