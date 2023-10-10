«Новое казачество?»: что за народное ополчение формируется в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
СМИ активно подхватили эту тему, продвигая идею, что на Дону якобы появится какое-то «новое казачество». Так ли это на самом деле — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Напомним, что в рамках нового законодательства глав регионов наделили правом создавать и вооружать местные военные компании в форме ГУП.
Ростовское движение ветеранов боевых действий «Оплот» стало первой в России общественной организацией, имеющей право на набор сил народного ополчения.
Сообщалось, что «Оплот» работает в этом направлении с середины августа — набирает добровольцев в резерв территориальной обороны. В числе озвученных целей организации стала защита от внешнего и внутреннего врага, предотвращение попыток предательства и многое другое.
Таким образом в Ростовской области создается народное ополчение.
Председатель ростовского движения «Оплот» Валерий Бова выступил в СМИ и сообщил, что подготовкой резервистов, в частности, займутся инструкторы ЧВК. Они сосредоточатся на тренировках добровольцев казачьего батальона резерва территориальной самообороны региона «Оплот-1».
СМИ активно подхватили эту тему, подчеркивая что в Ростовской области создается кадровая база для казачьих формирований нового типа. В публикациях речь идет о появлении так называемого «нового казачества», представители которого призваны стать «реальными защитниками приграничья».
Опрошенные корреспондентом RostovGazeta эксперты затруднились разъяснить, чем «новое казачество» в Ростовской области будет отличаться от существующего издревле.
«Я не совсем понимаю, что это будет — народное ополчение, новое казачество или все вместе взятое? Насколько я знаю, сейчас идет разработка механизмов, каким образом, общественная организация сможет создавать какое-то подразделение народного ополчения на базе государственных унитарных предприятий (ГУП). То есть, если уже есть ГУП, то возникает вопрос — какие организации можно туда привлекать, а какие нельзя. Этот вопрос, на самом деле, очень серьезный. Ведь если что-то пойдет не так, могут возникнуть совсем другие, очень серьезные проблемы», — сообщает на условии анонимности источник, знакомый с ситуацией.
Представители казачества в Ростовской области и вовсе пришли в недоумение.
«На Дону есть казачья общественная организация, казачье общество с определенными обязательствами, начиная от охраны общественного порядка и заканчивая вопросами патриотического воспитания. Есть несколько кадетских учреждений, выпускники которых поступают в военные учебные учреждения, проходят службу. К какому казачеству относить теперь эти организации? В чем их отличия от „нового казачества“?» — возмутились казаки.
Собеседники единогласно сходятся во мнении, что информацию о создании так называемого «нового казачества» на Дону не стоит воспринимать всерьез.
В пресс-службе войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» корреспонденту RostovGazeta сообщили, что никаких обращений и предложений по созданию так называемого «нового казачества» к ним не поступало. А сами вопросы по поводу ЧВК, «нового казачества» и движения «Оплот» не относятся к компетенции Войска Донского.
«Тем не менее, можем заметить, что вопросы организации отрядов территориальной обороны находятся в ведении государственных органов власти субъекта Федерации. Если будет поставлена задача организации оборонительных отрядов, то казаки войскового казачьего общества „Всевеликое войско Донское“ первыми встанут в ряды теробороны», — подчеркнули в пресс-службе ВКО ВВД.