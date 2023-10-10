Омбудсмен Харьковский назвал незаконным введенный в Ростове дресс-код

«Документы, которые определяют требования к стилю одежды, должны соответствовать требованиям закона. Однако в стране нет документа, который бы предписывал, каким образом должен выглядеть человек, явившийся в государственное или муниципальное учреждение», — пишет Donnews со ссылкой на слова Харьковского.