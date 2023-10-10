rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Омбудсмен Харьковский назвал незаконным введенный в Ростове дресс-код

Омбудсмен Харьковский назвал незаконным введенный в Ростове дресс-код

10 октября 2023, 13:02
Фото: 1MI
Омбудсмен Харьковский назвал незаконным введенный в Ростове дресс-код
В Ростове-на-Дону ограничение доступа людей в административное здание из-за стиля одежды является нарушением их прав, заявил уполномоченный по правам человека в регионе Анатолий Харьковский.

Ранее СМИ писали, что в администрации города действует дресс-код, по которому могут не пустить в одежде из джинсовой или прозрачной ткани. Говорилось, что запретили также пляжные и спортивные вещи.

Однако омбудсмен с этим не согласился и посчитал незаконными требования к одежде.

В Ростове составили 2,3 тысячи протоколов из-за незаконной торговли
Узнать подробнее

«Документы, которые определяют требования к стилю одежды, должны соответствовать требованиям закона. Однако в стране нет документа, который бы предписывал, каким образом должен выглядеть человек, явившийся в государственное или муниципальное учреждение», — пишет Donnews со ссылкой на слова Харьковского.

Ранее в Новочеркасске медколледж восстановил студенток в хиджабах.

Читайте также:
Ко Дню Ростова для водителей автобусов введут дресс-кодРостовчане пожаловались на колоссальные очереди в городские военкоматыЖительница Гукова пожаловалась на странности при подтверждении инвалидности
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Новочеркасск#Студентки#Последние новости Ростова на сегодня#Регион#Омбудсмен#Права человека
Подпишитесь
Армянские беженцы из Нагорного Карабаха рассказали, как перебрались в Ростов
Сегодня, 07:57
Ростовская область попала в топ-3 самых несчастных регионов
Сегодня, 07:53
«Новое казачество?»: что за народное ополчение формируется в Ростовской области
Сегодня, 07:11
Стало известно, когда будет холоднее всего зимой в Ростовской области
Сегодня, 06:45
Власти рассказали, когда начнется отопительный сезон в Ростовской области
Сегодня, 06:12
Осенняя «Феерия цветов» примет гостей в Ростове-на-Дону
Вчера, 06:00