Омбудсмен Харьковский назвал незаконным введенный в Ростове дресс-код

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Ранее СМИ писали, что в администрации города действует дресс-код, по которому могут не пустить в одежде из джинсовой или прозрачной ткани. Говорилось, что запретили также пляжные и спортивные вещи.
Однако омбудсмен с этим не согласился и посчитал незаконными требования к одежде.
«Документы, которые определяют требования к стилю одежды, должны соответствовать требованиям закона. Однако в стране нет документа, который бы предписывал, каким образом должен выглядеть человек, явившийся в государственное или муниципальное учреждение», — пишет Donnews со ссылкой на слова Харьковского.
Ранее в Новочеркасске медколледж восстановил студенток в хиджабах.