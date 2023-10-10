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Отопительный сезон в Ростове-на-Дону начнется с 11 октября

Отопительный сезон в Ростове-на-Дону начнется с 11 октября

10 октября 2023, 14:22
Фото: donland.ru
Отопительный сезон в Ростове-на-Дону начнется с 11 октября
В Ростове-на-Дону со среды, 11 октября, начнут подавать тепло в дома местных жителей, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Изначально с 11 числа решили начать отапливать социальные учреждения, в том числе детсады и школы. Дома пока было рано, так как температура не соответствовала установленному регламенту.

Но в городе значительно похолодало, поэтому сити-менеджер запустил голосование, предложив ростовчанам выбрать дату начала отопительного сезона. Большинство высказались за 11 число.

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«Подписал постановление о начале отопительного периода с завтрашнего дня. Это дает возможность УК начать процесс запуска отопления в квартирах», — сообщил Алексей Логвиненко.

Он добавил, что это коснется почти пяти тысяч домов. Персонал теплоснабжающих компаний в этот период будет дежурить в круглосуточном режиме.

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