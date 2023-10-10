Отопительный сезон в Ростове-на-Дону начнется с 11 октября

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Изначально с 11 числа решили начать отапливать социальные учреждения, в том числе детсады и школы. Дома пока было рано, так как температура не соответствовала установленному регламенту.
Но в городе значительно похолодало, поэтому сити-менеджер запустил голосование, предложив ростовчанам выбрать дату начала отопительного сезона. Большинство высказались за 11 число.
«Подписал постановление о начале отопительного периода с завтрашнего дня. Это дает возможность УК начать процесс запуска отопления в квартирах», — сообщил Алексей Логвиненко.
Он добавил, что это коснется почти пяти тысяч домов. Персонал теплоснабжающих компаний в этот период будет дежурить в круглосуточном режиме.