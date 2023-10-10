Первые серии картины «Короче, план такой» стали доступны на российском стриминге

Posted Сегодня, 18:17
Published Сегодня, 18:17
Modified Сегодня, 18:17
Updated Сегодня, 18:17
Как указано на официальном сайте Wink, сериал представляет собой авантюрную комедию от продюсера Вадима Галыгина. Об этом пишет ura.news.
Главные роли в фильме сыграли Кирилл Нагиев и Софья Каштанова. Режиссер проекта — Марк Горобец. В картине также снимались Игорь Коровин, Никита Богатов, Михаил Кремер, Михаил Сафронов. За производственный процесс отвечала продюсерская компания WMG при участии «НМГ Студии» и поддержке Института развития интернета.
Сюжет написан в духе трилогии «Друзей Оушена». Российские хакеры — это команда технических виртуозов, которые с легкостью обманывают алчных богачей, похищая деньги с их счетов.
В кратком синопсисе сериала сказано, что хакеры, которые ранее никогда не видели друг друга лично, попали в поле зрения правоохранительных органов. Теперь им предстоит выбор: сесть в тюрьму или работать ради интересов страны. Состав группы весьма разношерстный: красивая авантюристка, ловкий актер, фактурный житель Камчатки и вчерашний школьник. После знакомства их жизнь кардинально меняется и они начинают действовать сообща.
Кинокритики считают, что сериал понравится тем, кто любит секретные миссии на экране и харизматичных героев.