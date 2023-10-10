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Published Сегодня, 18:17

Modified Сегодня, 18:17

Updated Сегодня, 18:17

Первые серии картины «Короче, план такой» стали доступны на российском стриминге

Первые серии картины «Короче, план такой» стали доступны на российском стриминге

10 октября 2023, 18:17
Фото: Midjourney
В онлайн-кинотеатре Wink состоялась премьера отечественного сериала «Короче, план такой». Фильм основан на приключениях российских хакеров, которые работают на спецслужбы РФ и «спасают весь мир». Пока зрители могут посмотреть три премьерные серии.

Как указано на официальном сайте Wink, сериал представляет собой авантюрную комедию от продюсера Вадима Галыгина. Об этом пишет ura.news.

Главные роли в фильме сыграли Кирилл Нагиев и Софья Каштанова. Режиссер проекта — Марк Горобец. В картине также снимались Игорь Коровин, Никита Богатов, Михаил Кремер, Михаил Сафронов. За производственный процесс отвечала продюсерская компания WMG при участии «НМГ Студии» и поддержке Института развития интернета.

Сюжет написан в духе трилогии «Друзей Оушена». Российские хакеры — это команда технических виртуозов, которые с легкостью обманывают алчных богачей, похищая деньги с их счетов.

В кратком синопсисе сериала сказано, что хакеры, которые ранее никогда не видели друг друга лично, попали в поле зрения правоохранительных органов. Теперь им предстоит выбор: сесть в тюрьму или работать ради интересов страны. Состав группы весьма разношерстный: красивая авантюристка, ловкий актер, фактурный житель Камчатки и вчерашний школьник. После знакомства их жизнь кардинально меняется и они начинают действовать сообща.

Кинокритики считают, что сериал понравится тем, кто любит секретные миссии на экране и харизматичных героев.

#Общество
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