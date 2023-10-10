Первые серии картины «Короче, план такой» стали доступны на российском стриминге

В кратком синопсисе сериала сказано, что хакеры, которые ранее никогда не видели друг друга лично, попали в поле зрения правоохранительных органов. Теперь им предстоит выбор: сесть в тюрьму или работать ради интересов страны. Состав группы весьма разношерстный: красивая авантюристка, ловкий актер, фактурный житель Камчатки и вчерашний школьник. После знакомства их жизнь кардинально меняется и они начинают действовать сообща.