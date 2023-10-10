Погрузка экспортных грузов в порты на сети РЖД выросла на 2,4% в январе — сентябре

В частности, в порты Северо-Запада было отправлено 98,8 миллиона тонн различных грузов, то есть на 5,8% больше. В порты Дальнего Востока отправили 85,1 миллиона тонн грузов (+0,4%), а в порты Юга — 68 миллионов тонн, то есть на уровне прошлого года.