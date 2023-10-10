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Пьяная жительница Ростовской области зарезала сожителя ножом из-за ревности

Пьяная жительница Ростовской области зарезала сожителя ножом из-за ревности

10 октября 2023, 12:53
Фото: 1MI
Пьяная жительница Ростовской области зарезала сожителя ножом из-за ревности
В Ростовской области пьяная дончанка зарезала сожителя ножом из-за ревности, об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ региона.

Во вторник, 10 октября, в пресс-службе донского Следкома объявили, что Белокалитвинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ региона возбудил уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в убийстве своего сожителя.

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Следователи представили версию, согласно которой 6 октября подозреваемая, находясь в квартире на улице Московской поселка Коксового, распивала алкоголь. Между ней и ее возлюбленным вспыхнул конфликт на почве ревности, и дончанка схватилась за нож. Ее партнер погиб от множественных ударов ножом в туловище. Саму женщину задержали.

В ходе допроса подозреваемая полностью призналась в содеянном, ее заключили под стражу. Теперь следователям предстоит провести необходимые мероприятия, чтобы восстановить полную картину произошедшего.

Ранее другой ревнивый дончанин зарезал супругу ножом.

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