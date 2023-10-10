Пьяная жительница Ростовской области зарезала сожителя ножом из-за ревности

Следователи представили версию, согласно которой 6 октября подозреваемая, находясь в квартире на улице Московской поселка Коксового, распивала алкоголь. Между ней и ее возлюбленным вспыхнул конфликт на почве ревности, и дончанка схватилась за нож. Ее партнер погиб от множественных ударов ножом в туловище. Саму женщину задержали.