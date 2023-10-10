Пьяная жительница Ростовской области зарезала сожителя ножом из-за ревности

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Во вторник, 10 октября, в пресс-службе донского Следкома объявили, что Белокалитвинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ региона возбудил уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в убийстве своего сожителя.
Следователи представили версию, согласно которой 6 октября подозреваемая, находясь в квартире на улице Московской поселка Коксового, распивала алкоголь. Между ней и ее возлюбленным вспыхнул конфликт на почве ревности, и дончанка схватилась за нож. Ее партнер погиб от множественных ударов ножом в туловище. Саму женщину задержали.
В ходе допроса подозреваемая полностью призналась в содеянном, ее заключили под стражу. Теперь следователям предстоит провести необходимые мероприятия, чтобы восстановить полную картину произошедшего.
Ранее другой ревнивый дончанин зарезал супругу ножом.