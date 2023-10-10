Пытавшегося перебежать дорогу бомжа сбили в Ростовской области

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Происшествие случилось на улице Карла Маркса в вечернее время. Водитель Geely Atlas сбил 51-летнего бездомного, который хотел перейти дорогу в неположенном месте.
«Пешеход скончался до приезда скорой. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — уточнили в управлении.
Ранее стали известны подробности смертельного ДТП с мотоциклистом и донской ДПС. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого в Ростове авария с автобусом спровоцировала пробку на Нагибина.