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Пытавшегося перебежать дорогу бомжа сбили в Ростовской области

Пытавшегося перебежать дорогу бомжа сбили в Ростовской области

10 октября 2023, 05:50
Фото: 1MI
В Шахтах водитель насмерть сбил мужчину, пытавшегося перейти дорогу, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось на улице Карла Маркса в вечернее время. Водитель Geely Atlas сбил 51-летнего бездомного, который хотел перейти дорогу в неположенном месте.

«Пешеход скончался до приезда скорой. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — уточнили в управлении.

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Ранее стали известны подробности смертельного ДТП с мотоциклистом и донской ДПС. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого в Ростове авария с автобусом спровоцировала пробку на Нагибина.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Дорога#Шахты#Автобус#Полиция#Авария#Пробка#УГИБДД#Пешеход#Скорая#Мотоциклист#Происшествия
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