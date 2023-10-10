РЭО направил на строительство предприятий по обращению с отходами 113 млрд рублей

С 1 января 2019 года по всей стране стартовала реформа отрасли обращения с отходами. Ее суть заключается в том, что обращение с мусором должно быть более цивилизованным. Кроме того, еще необходимо решить проблему с незаконными свалками, в том числе существенно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Цель к 2030 году — построить или реконструировать 868 предприятий по обращению с отходами. При этом на обработку или сортировку должны поступать 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут отправляться на захоронение. На конец 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составляла 50,2%, на переработку — 12%.