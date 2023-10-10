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РЭО направил на строительство предприятий по обращению с отходами 113 млрд рублей

РЭО направил на строительство предприятий по обращению с отходами 113 млрд рублей

10 октября 2023, 19:41
Фото: reo.ru
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, выступая на Российском экологическом форуме (РЭФ), сообщил, что инвестиции в отрасль с 2020 года составили 113 млрд рублей.

Как отметил Денис Буцаев, в прошлом десятилетии было заключено всего 10 концессионных соглашений, при этом за последние три года их было заключено уже 46. Об этом пишет gorod55.ru.

«У нас объем инвестиций 113 млрд рублей во все эти концессии. Из них начиная с 2023 года РЭО при поддержке правительства проинвестировал 26,5 млрд», — подчеркнул Буцаев.

По его словам, заключенные концессионные соглашения позволяют строить заводы по обработке отходов общей мощностью более 6 млн тонн в год. Полученные бюджетные субсидии также помогают вести строительство в Мордовии, Дагестане, Архангельской области, Крыму и Чечне.

С 1 января 2019 года по всей стране стартовала реформа отрасли обращения с отходами. Ее суть заключается в том, что обращение с мусором должно быть более цивилизованным. Кроме того, еще необходимо решить проблему с незаконными свалками, в том числе существенно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Цель к 2030 году — построить или реконструировать 868 предприятий по обращению с отходами. При этом на обработку или сортировку должны поступать 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут отправляться на захоронение. На конец 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составляла 50,2%, на переработку — 12%.

#Общество
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