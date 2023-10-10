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Updated Сегодня, 09:19

Ростов попал в топ-10 самых матерящихся городов в России

Ростов попал в топ-10 самых матерящихся городов в России

10 октября 2023, 09:17
Фото: pxhere.com
Ростов попал в топ-10 самых матерящихся городов в России
Ростов-на-Дону стал одним из городов России, где матерятся больше всего, говорится в рейтинге Digital-агентство «Интериум»

Донская столица оказалась на восьмом месте, а годом ранее город был на седьмой позиции. Рейтинг составили на основе высказываний жителей городов в социальных сетях.

Добавим, что лидером оказался город Дно, который расположен в Псковской области. Его жители чаще всего используют ненормативную лексику в разговоре.

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На втором месте находится Донецк в ДНР, на третьем — Москва. В топ-5 также попали Калининград и Краснодар.

Ранее Ростовская область попала в топ-3 самых несчастных регионов.

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#Общество#Россия#Илья Протвинов#ДНР#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Москва#Донецк#Рейтинг#Последние новости Ростова на сегодня#Краснодар#Ростов#Социальные сети#Ненормативная лексика
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