Ростов попал в топ-10 самых матерящихся городов в России

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Донская столица оказалась на восьмом месте, а годом ранее город был на седьмой позиции. Рейтинг составили на основе высказываний жителей городов в социальных сетях.
Добавим, что лидером оказался город Дно, который расположен в Псковской области. Его жители чаще всего используют ненормативную лексику в разговоре.
На втором месте находится Донецк в ДНР, на третьем — Москва. В топ-5 также попали Калининград и Краснодар.
Ранее Ростовская область попала в топ-3 самых несчастных регионов.