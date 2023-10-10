Ростовчане выступили против включения отопления с 15 октября в Ростове

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Мнением местных жителей поинтересовался глава городской администрации Алексей Логвиненко. Он рассказал, что со среды, 11 числа, тепло начнется поступать в детсады, школы и больницы.
Что касается многоквартирных домов, то в этом случае есть нормативы. Средняя температура должна быть менее 8 градусов в течение нескольких дней, но таких условий еще не наступило.
Между тем, в городе заметно похолодало, а синоптики не дают прогнозов о потеплении. Алексей Логвиненко решил дать жителям возможность выбрать, когда начать отопительный сезон — с 11 или 15 октября.
Всего проголосовали более семи тысяч человек и около 60% выбрали 11 число. Остальные посчитали, что лучше это сделать 15 октября.
Ранее власти рассказали, когда начнется отопительный сезон в Ростовской области.