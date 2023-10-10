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Published Сегодня, 09:55

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Ростовчане выступили против включения отопления с 15 октября в Ростове

Ростовчане выступили против включения отопления с 15 октября в Ростове

10 октября 2023, 09:55
Фото: 1MI
Ростовчане выступили против включения отопления с 15 октября в Ростове
В Ростове-на-Дону в рамках проводимого голосования большинство горожан попросили включить отопление с 11 октября.

Мнением местных жителей поинтересовался глава городской администрации Алексей Логвиненко. Он рассказал, что со среды, 11 числа, тепло начнется поступать в детсады, школы и больницы.

Что касается многоквартирных домов, то в этом случае есть нормативы. Средняя температура должна быть менее 8 градусов в течение нескольких дней, но таких условий еще не наступило.

Отопление в Ростове начнут включать с 11 октября
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Между тем, в городе заметно похолодало, а синоптики не дают прогнозов о потеплении. Алексей Логвиненко решил дать жителям возможность выбрать, когда начать отопительный сезон — с 11 или 15 октября.

Всего проголосовали более семи тысяч человек и около 60% выбрали 11 число. Остальные посчитали, что лучше это сделать 15 октября.

Ранее власти рассказали, когда начнется отопительный сезон в Ростовской области.

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