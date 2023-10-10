Ростовская область попала в топ-3 самых несчастных регионов

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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Возглавила этот рейтинг Нижегородская область, а на втором месте идет Красноярский край. Замыкает тройку лидеров Ростовская область.
«Оценка общего состояния жителей составила 4,7, эмоционального напряжения — 5,1 и уровня тревоги — 5,7», — уточнило издание.
В топ самых счастливых попали Самарская, Свердловская и Челябинская области. К примеру, у лидера ментальное состояние — 6,6, эмоциональное напряжение — 7,6, уровень тревоги — 7,6.
Эта информация была получена в ходе опроса, во время которого жителей просили оценить уровень своего ментального здоровья, где 1 — «ужасно», а 10 — «превосходно».
Ранее Ростов-на-Дону занял лишь 15-е место в рейтинге лучших городов для бизнеса.