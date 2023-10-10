rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Ростовский экс-депутат Федяев рассказал, чем займётся после ухода из Заксобрания

Ростовский экс-депутат Федяев рассказал, почему ему не поступают угрозы

10 октября 2023, 09:54
Фото: zsro.ru
Ростовский экс-депутат Федяев рассказал, чем займётся после ухода из Заксобрания

Экс-депутат Федяев заявил, что планирует участвовать в выборах в гордуму Ростова

Экс-депутат из Ростова Евгений Федяев сообщил корреспонденту RostovGazeta, что и дальше планирует заниматься общественно-политической деятельностью.

Экс-депутат рассказывает, что сейчас сдает отчет по выборам в Ростовской области и подбивает прошлые дела. Угрозы ему уже не поступают.

«Наверное потому, что сейчас я не озвучиваю ту активную позицию, которой придерживался ранее в соцсетях. Так что пока тишь да гладь», — отмечает Евгений Федяев.

Депутат Федяев признал поражение на выборах в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Рассуждая о будущем, спикер делится планами — он намерен получить статус помощника депутата Госдумы.

«А в дальнейшем, возможно, буду участвовать в городских выборах», — говорит собеседник.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему депутат Наталья Оськина не победила на выборах в Ростовской области.

Депутат Оськина удивилась, что в Ростове на участке за нее проголосовал 21 избиратель
Узнать подробнее
Читайте также:
«Замеры не совпали»: эксперт высказался о результатах выборов в Ростовской областиПроблемы с математикой и дверью: выборы в Ростовской области не обошлись без скандалаДепутат Федяев рассказал, что может помешать ему участвовать в выборах в Ростове
#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Выборы#Ростов#Экс-депутат#Общественно-политическая деятельность#Статус помощника депутата
Подпишитесь
Армянские беженцы из Нагорного Карабаха рассказали, как перебрались в Ростов
Сегодня, 07:57
Ростовская область попала в топ-3 самых несчастных регионов
Сегодня, 07:53
«Новое казачество?»: что за народное ополчение формируется в Ростовской области
Сегодня, 07:11
Стало известно, когда будет холоднее всего зимой в Ростовской области
Сегодня, 06:45
Власти рассказали, когда начнется отопительный сезон в Ростовской области
Сегодня, 06:12
Осенняя «Феерия цветов» примет гостей в Ростове-на-Дону
Вчера, 06:00