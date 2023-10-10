Ростовский экс-депутат Федяев рассказал, почему ему не поступают угрозы

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Экс-депутат рассказывает, что сейчас сдает отчет по выборам в Ростовской области и подбивает прошлые дела. Угрозы ему уже не поступают.
«Наверное потому, что сейчас я не озвучиваю ту активную позицию, которой придерживался ранее в соцсетях. Так что пока тишь да гладь», — отмечает Евгений Федяев.
Рассуждая о будущем, спикер делится планами — он намерен получить статус помощника депутата Госдумы.
«А в дальнейшем, возможно, буду участвовать в городских выборах», — говорит собеседник.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему депутат Наталья Оськина не победила на выборах в Ростовской области.