Ростовский политолог Абросимов объяснил суть происходящего в Израиле

«Для подавления палестинской автономии Израиль обещает провести наземную операцию и ввести войска в сектор Газа. Все боятся, что в поддержку Палестинской автономии выступит Сирия, Ливан и Египет. Возможно — Иордания и Лига арабских государств. Все боятся эскалации конфликта. Плюс и американцы направили на помощь Израилю свою авианосную группировку, заявив, что будут поддерживать Израиль. Чем все это закончится — прогнозировать не берусь. Все боятся эскалации и вмешательства извне. Удастся ли этого избежать — самый главный вопрос сегодня», — резюмирует политолог.