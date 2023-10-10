Ростовский политолог Абросимов объяснил суть происходящего в Израиле

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Политолог рассказывает, что попытка нападения боевиков палестинских движений, с точки зрения ряда авторов, показала слабость армии обороны Израиля.
Израиль не был готов к такому нападению партизанских отрядов, блок-посты не выдержали.
«Также массированный ракетный удар не выдержала и противовоздушная оборона Израиля. Она показала неспособность справиться даже с очень простыми, самыми дешевыми ракетами», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Армия Израиля — огромна в сравнении с Палестиной. Но она — мобилизационная.
«Палестинцы нанесли удары во время праздника, из-за которого во всей стране было ограничено транспортное сообщение. Поэтому оперативно провести мобилизацию в Израиле не удалось», — разъясняет собеседник.
Отряды боевиков прошли несколько городов на юге страны. И если бы дошли до западного берега Иордана, где могли бы соединиться, то тогда Израиль потерял бы весь юг страны.
С отсылкой на источник, политолог добавляет, что в нападении участвовало порядка полутора-двух тысяч палестинских боевиков. И, если бы израильские блок-посты были готовы к обороне, они бы выдержали этот удар. Но этого не произошло.
Эксперт делится информацией, что сейчас все мировое сообщество находится в ожидании серьезных проблем.
«Для подавления палестинской автономии Израиль обещает провести наземную операцию и ввести войска в сектор Газа. Все боятся, что в поддержку Палестинской автономии выступит Сирия, Ливан и Египет. Возможно — Иордания и Лига арабских государств. Все боятся эскалации конфликта. Плюс и американцы направили на помощь Израилю свою авианосную группировку, заявив, что будут поддерживать Израиль. Чем все это закончится — прогнозировать не берусь. Все боятся эскалации и вмешательства извне. Удастся ли этого избежать — самый главный вопрос сегодня», — резюмирует политолог.
Ранее, со ссылкой на слова ростовчанки, RostovGazeta сообщала, что происходит в Израиле.