Самые высокооплачиваемые вакансии назвали в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
На первом месте идет водитель с личным грузовым автомобилем, которому обещают платить от 160 тысяч рублей. Работодатель говорит, что опыт работы не требуется. У сотрудника будут гибкий график работы и постоянные заказы.
На втором месте оказался врач-невролог с доходом 100 тысяч рублей.
Также в список попал экспедитор, которому предлагают аналогичный заработок. Четвертую строчку занимает таргетолог, а в вакансии указан уровень дохода от 80 тысяч до 100 тысяч рублей.
На пятом месте находится вакансия монтажника слаботочных систем. Ему обещают выплачивать от 80 тысяч рублей ежемесячно.
Ранее набор водителей электробусов с зарплатой 120 тысяч рублей начался в Ростове.