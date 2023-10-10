Синоптик Назарова предупредила дончан о снегопаде 11 октября

Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
В своей беседе с газетой «Молот» синоптик Елена Назарова рассказала, что в ночь на среду и утром 11 октября на севере и востоке Ростовской области ожидаются дожди с мокрым снегом.
В ближайшие три дня в Ростовской области будет держаться относительно холодная погода, ночью температура воздуха будет опускаться до -2 — +8 градусов в зависимости от района.
Самая холодная ночь, по словам Елены Назаровой, ожидается 12 октября. В ночь на четверг на севере и востоке Ростовской области температура упадет до -4 градусов.
После это уже с пятницы воздух вновь начнет нагреваться, и постепенно температура поднимется до +10 градусов ночью. Только на востоке ожидается до 0°C. Днем потеплеет до +15-19 градусов. К концу недели воздух в Ростовской области прогреется до +22 градусов.
«Уже 17 октября днём ожидается прохождение атмосферного фронта, интенсивные осадки. Возможна гроза», — рассказала синоптик Елена Назарова, добавив, что температура воздуха 17 октября будет колебаться от +10 до +20 градусов.
Ранее в Ростове сильный ветер повалил более 60 деревьев.