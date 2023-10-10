Синоптик Назарова предупредила дончан о снегопаде 11 октября

После это уже с пятницы воздух вновь начнет нагреваться, и постепенно температура поднимется до +10 градусов ночью. Только на востоке ожидается до 0°C. Днем потеплеет до +15-19 градусов. К концу недели воздух в Ростовской области прогреется до +22 градусов.