Стало известно, когда будет холоднее всего зимой в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Синоптики подготовили прогноз на ближайшие месяцы, самым холодным предстоящей зимой станет январь. Температура воздуха может опускаться до минус пяти градусов.
Аномального тепла или холодов в этом сезоне ждать не стоит. В ноябре средняя температура будет составлять примерно плюс 5 градусов.
В декабре столбики термометров покажут около минус одного градуса. В феврале ожидается средняя температура около минус трех градусов.
Ранее стало известно, когда в Ростове-на-Дону резко потеплеет в октябре. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.