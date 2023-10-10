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Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

Стало известно, когда будет холоднее всего зимой в Ростовской области

Стало известно, когда будет холоднее всего зимой в Ростовской области

10 октября 2023, 06:45
Фото: 1MI
Стало известно, когда будет холоднее всего зимой в Ростовской области
В Ростовской области этой зимой самым холодным месяцем станет январь, следует из данных Гидрометцентра.

Синоптики подготовили прогноз на ближайшие месяцы, самым холодным предстоящей зимой станет январь. Температура воздуха может опускаться до минус пяти градусов.

Аномального тепла или холодов в этом сезоне ждать не стоит. В ноябре средняя температура будет составлять примерно плюс 5 градусов.

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В декабре столбики термометров покажут около минус одного градуса. В феврале ожидается средняя температура около минус трех градусов.

Ранее стало известно, когда в Ростове-на-Дону резко потеплеет в октябре. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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