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Published Сегодня, 04:56

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Updated Сегодня, 05:02

Стало известно, когда в Ростове-на-Дону резко потеплеет в октябре

Стало известно, когда в Ростове-на-Дону резко потеплеет в октябре

10 октября 2023, 04:56
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на этой неделе ожидается резкое потепление до 20 градусов, сообщили синоптики.

Во вторник, 10 октября, будет облачно, а температура поднимется до 12 градусов. В среду столбики термометров покажут 10 градусов, осадков не будет.

Такие же погодные условия сохранятся и в четверг, а в пятницу температура поднимется до 16 градусов. Выходные начнутся с солнечной погоды, а воздух в субботу прогреется до 17 градусов.

В Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев
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В воскресенье, 15 октября, температура составит 20 градусов, но будет облачно. В понедельник снова выглянет солнце и ожидается теплая погода.

Ранее в Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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