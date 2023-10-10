Стало известно, когда в Ростове-на-Дону резко потеплеет в октябре

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
Во вторник, 10 октября, будет облачно, а температура поднимется до 12 градусов. В среду столбики термометров покажут 10 градусов, осадков не будет.
Такие же погодные условия сохранятся и в четверг, а в пятницу температура поднимется до 16 градусов. Выходные начнутся с солнечной погоды, а воздух в субботу прогреется до 17 градусов.
В воскресенье, 15 октября, температура составит 20 градусов, но будет облачно. В понедельник снова выглянет солнце и ожидается теплая погода.
Ранее в Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.