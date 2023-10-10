Суд в Ростове отказался прекратить дело врезавшегося в ЛЭП вертолета «Росгвардии»

Суд в Ростовской области отказался прекратить уголовное дело о громкой аварии с участием вертолета Ми-8 Росгвардии. Происшествие случилось в сентябре прошлого года. Тогда летчики вылетели из аэродрома в Ростове в Каменск-Шахтинский. Во время полета один из летчиков «без наличия какой-либо угрозы безопасности полета» снизился до высоты 5–12 метров над землей. Вертолет пересек трассу М-4 «Дон», задел там провода линии электропередач, а затем оборвал их. При этом транспортное средство продолжило полет вместе с волочащимися обрывками линий и висящим на них керамическим изолятором.