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Военный суд отказался прекратить уголовное дело об аварии с вертолетом Ми-8 Росгвардии

Суд в Ростове отказался прекратить дело врезавшегося в ЛЭП вертолета «Росгвардии»

10 октября 2023, 06:44
Фото: wikipedia.org
Военный суд отказался прекратить уголовное дело об аварии с вертолетом Ми-8 Росгвардии
Военный суд отказался прекратить уголовное дело об аварии с вертолетом Ми-8 Росгвардии в Ростовской области, пишет «Ъ».

Суд в Ростовской области отказался прекратить уголовное дело о громкой аварии с участием вертолета Ми-8 Росгвардии. Происшествие случилось в сентябре прошлого года. Тогда летчики вылетели из аэродрома в Ростове в Каменск-Шахтинский. Во время полета один из летчиков «без наличия какой-либо угрозы безопасности полета» снизился до высоты 5–12 метров над землей. Вертолет пересек трассу М-4 «Дон», задел там провода линии электропередач, а затем оборвал их. При этом транспортное средство продолжило полет вместе с волочащимися обрывками линий и висящим на них керамическим изолятором.

Изолятор в итоге врезался в Volkswagen Touran, ехавший по трассе, и пробил насквозь его лобовое и заднее стекла. Водитель легковушки погиб на месте.

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Уголовное дело, заведенное впоследствии по статье о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшем гибель человека, попросил прекратить 54-й военный следственный отдел Следственного комитета. Там попросили ограничить наказание для летчиков обычным штрафом.

Ходатайство обосновали тем, что летчики признали свою вину и выплатили компенсацию семье погибшего водителя.

Однако суд оказался непреклонным. Там заявили, что трагедия с вертолетом Ми-8 не только унесла жизнь человека, но и поставила под угрозу «интересы безопасности государства в сфере обороноспособности».

Официально информацию ни одно ведомство не комментировало. Данные требуют уточнения.

Ранее жители Ростова заметили в небе вертолёт с другим вертолётом на тросе.

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