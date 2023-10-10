rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

УЕФА отменил допуск российских юношеских сборных к соревнованиям

10 октября 2023, 11:33
Исполком Европейской ассоциации футбольных организаций (УЕФА) отменил разрешение на участие российских юношеских сборных в европейских соревнованиях.

Ранее, 26 сентября, УЕФА позволил российским командам до 17 лет вернуться в европейские турниры. Однако было подчеркнуто, что возвращение взрослых команд возможно только после окончания конфликта в Украине, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

После этого возникла критика УЕФА. Некоторые федерации заявили, что собираются бойкотировать матчи с участием российских команд.

УЕФА вынужден был изменить свое решение. В организации заявили, что не «нашли технического решения, которое бы позволило российским командам играть».

Подпишитесь
Армянские беженцы из Нагорного Карабаха рассказали, как перебрались в Ростов
Сегодня, 07:57
Ростовская область попала в топ-3 самых несчастных регионов
Сегодня, 07:53
«Новое казачество?»: что за народное ополчение формируется в Ростовской области
Сегодня, 07:11
Стало известно, когда будет холоднее всего зимой в Ростовской области
Сегодня, 06:45
Власти рассказали, когда начнется отопительный сезон в Ростовской области
Сегодня, 06:12
Осенняя «Феерия цветов» примет гостей в Ростове-на-Дону
Вчера, 06:00