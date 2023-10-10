УЕФА отменил допуск российских юношеских сборных к соревнованиям

Ранее, 26 сентября, УЕФА позволил российским командам до 17 лет вернуться в европейские турниры. Однако было подчеркнуто, что возвращение взрослых команд возможно только после окончания конфликта в Украине, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».