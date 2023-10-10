Уникальный бегемот скончался в зоопарке Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Если быть точнее, то бегемот Риф скончался в возрасте 51 год и 6 месяцев. Он был единственным в мире представителем своего вида такого возраста.
Кроме того, Риф стал первым карликовым бегемотом, который появился в России. Родился он в США в 1972 году, после чего его доставили в Калининградскую область.
В Ростове Риф появился в 1990 году, в результате он пережил естественный возраст своих сородичей на 20 лет. Последнее видео с ним удалось снять в середине сентября.
Ранее в зоопарке Ростова-на-Дону в вольер выпустили коз с очень длинными ушами. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.