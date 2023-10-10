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Уникальный бегемот скончался в зоопарке Ростова-на-Дону

Уникальный бегемот скончался в зоопарке Ростова-на-Дону

10 октября 2023, 13:13
Фото: 1MI
Уникальный бегемот скончался в зоопарке Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону умер карликовый бегемот, которому был 51 год, сообщили в местном зоопарке.

Если быть точнее, то бегемот Риф скончался в возрасте 51 год и 6 месяцев. Он был единственным в мире представителем своего вида такого возраста.

Кроме того, Риф стал первым карликовым бегемотом, который появился в России. Родился он в США в 1972 году, после чего его доставили в Калининградскую область.

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Родился он в США в 1972 году, после чего его доставили в Калининградскую область.
Видео: ТГ Ростовский зоопарк официальный

В Ростове Риф появился в 1990 году, в результате он пережил естественный возраст своих сородичей на 20 лет. Последнее видео с ним удалось снять в середине сентября.

Ранее в зоопарке Ростова-на-Дону в вольер выпустили коз с очень длинными ушами. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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