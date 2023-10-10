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Published Сегодня, 16:09

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В Батайске расстреляли администратора популярного городского паблика

В Батайске расстреляли администратора популярного городского паблика

10 октября 2023, 16:09
Фото: 1MI
В Батайске расстреляли администратора популярного городского паблика
В Батайске конфликт админа одного из городских пабликов с подписчиком закончился перестрелкой, об этом сообщил местный Telegram-канал.

Напомним, днем 10 октября стало известно, что в Батайске конфликт между местными жителями закончился уголовным делом. По информации полиции, между 28-летним и 36-летним местными жителями вспыхнул конфликт, который завершился стрельбой, вызовом полиции и госпитализацией одного из пострадавших.

Telegram-канал «Ростов Папа» со ссылкой на собственные источники рассказал, что причиной конфликта, переросшего в драку и стрельбу, стало изменение правил одного из пабликов Батайска. С 1 октября объявления стали платными, что стало поводом для недовольства одного из подписчиков. Он начал угрожать администратору переломами ног и стрельбой, оскорблять его и потребовал приехать к месту встречи.

Администратор сообщества якобы решил разрешить конфликт беседой, но не преуспел, и возмущенный подписчик открыл стрельбу из травматического оружия, выстрелив в лицо потерпевшего. По предварительной информации авторов канала, у пострадавшего остались раны на подбородке, также диагностировали травмы правой руки, лопатки, подмышечной впадины и затылка.

Фото: Telegram-канал «Ростов Папа»

Пострадавший написал заявление, однако стрелка, по данным источника, отпустили. Однако в полиции сообщают, что по факту происшествия возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, если вина дончанина будет доказана — он может получить до восьми лет лишения свободы.

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Обращаем внимание, эта информация пока не получила подтверждения у компетентных источников, данные уточняются.

Ранее в полиции прокомментировали стрельбу на улице в Батайске.

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