В Батайске расстреляли администратора популярного городского паблика

Telegram-канал «Ростов Папа» со ссылкой на собственные источники рассказал, что причиной конфликта, переросшего в драку и стрельбу, стало изменение правил одного из пабликов Батайска. С 1 октября объявления стали платными, что стало поводом для недовольства одного из подписчиков. Он начал угрожать администратору переломами ног и стрельбой, оскорблять его и потребовал приехать к месту встречи.