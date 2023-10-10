В Батайске расстреляли администратора популярного городского паблика

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Напомним, днем 10 октября стало известно, что в Батайске конфликт между местными жителями закончился уголовным делом. По информации полиции, между 28-летним и 36-летним местными жителями вспыхнул конфликт, который завершился стрельбой, вызовом полиции и госпитализацией одного из пострадавших.
Telegram-канал «Ростов Папа» со ссылкой на собственные источники рассказал, что причиной конфликта, переросшего в драку и стрельбу, стало изменение правил одного из пабликов Батайска. С 1 октября объявления стали платными, что стало поводом для недовольства одного из подписчиков. Он начал угрожать администратору переломами ног и стрельбой, оскорблять его и потребовал приехать к месту встречи.
Администратор сообщества якобы решил разрешить конфликт беседой, но не преуспел, и возмущенный подписчик открыл стрельбу из травматического оружия, выстрелив в лицо потерпевшего. По предварительной информации авторов канала, у пострадавшего остались раны на подбородке, также диагностировали травмы правой руки, лопатки, подмышечной впадины и затылка.
Пострадавший написал заявление, однако стрелка, по данным источника, отпустили. Однако в полиции сообщают, что по факту происшествия возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, если вина дончанина будет доказана — он может получить до восьми лет лишения свободы.
Обращаем внимание, эта информация пока не получила подтверждения у компетентных источников, данные уточняются.
Ранее в полиции прокомментировали стрельбу на улице в Батайске.