В Батайске в сквере Авиаторов обнаружили труп мужчины 10 октября

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Во вторник, 10 октября, ранним утром в Батайске в сквере Авиаторов прохожие заметили бездыханное тело мужчины. Неравнодушные горожане немедленно вызвали скорую помощь, однако прибывшим медикам пришлось констатировать смерть мужчины.
По данным авторов Telegram-канала «Батайск Город», смерть дончанина не носила криминального характера.
Информация о произошедшем пока не получила подтверждения, данные уточняются.
Ранее в Ростове на автостоянке в Александровке в Приоре обнаружили труп мужчины, однако ни в полиции, ни в следственном комитете не стали уточнять обстоятельства гибели местного жителя.