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Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

В Батайске в сквере Авиаторов обнаружили труп мужчины 10 октября

В Батайске в сквере Авиаторов обнаружили труп мужчины 10 октября

10 октября 2023, 16:26
Фото: 1MI
В Батайске в сквере Авиаторов обнаружили труп мужчины 10 октября
В Батайске в сквере Авиаторов прохожие обнаружили труп мужчины, подробностями поделился городской Telegram-канал.

Во вторник, 10 октября, ранним утром в Батайске в сквере Авиаторов прохожие заметили бездыханное тело мужчины. Неравнодушные горожане немедленно вызвали скорую помощь, однако прибывшим медикам пришлось констатировать смерть мужчины.

Фото: Telegram-канал "Батайск Город"

По данным авторов Telegram-канала «Батайск Город», смерть дончанина не носила криминального характера.

Информация о произошедшем пока не получила подтверждения, данные уточняются.

Ранее в Ростове на автостоянке в Александровке в Приоре обнаружили труп мужчины, однако ни в полиции, ни в следственном комитете не стали уточнять обстоятельства гибели местного жителя.

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