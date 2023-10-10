rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

В Берлине школьник напал на учителя после просьбы убрать палестинский флаг

10 октября 2023, 08:18
В одной из школ Берлина произошел случай, когда ученик нанес побои учителю из-за флага Палестины. Представители полиции столицы Германии сообщили об этом инциденте.

14-летний школьник пришел на школьную площадку, закутавшись в палестинский флаг. Учитель запросил его убрать его. В помощь юному ученику подоспел его 15-летний товарищ. В результате жаркой ссоры школьник ударил учителя головой и затем пнул его в живот, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Прибывшие на место полицейские зафиксировали данные всех причастных к конфликту лиц.

Этот инцидент произошел в период осложнения отношений между Палестиной и Израилем. 7 октября Израиль был атакован ракетами со стороны движения ХАМАС. В ответ, израильская армия провела удары по сектору Газа и начала наземную операцию для очистки района.

Подпишитесь
Армянские беженцы из Нагорного Карабаха рассказали, как перебрались в Ростов
Сегодня, 07:57
Ростовская область попала в топ-3 самых несчастных регионов
Сегодня, 07:53
«Новое казачество?»: что за народное ополчение формируется в Ростовской области
Сегодня, 07:11
Стало известно, когда будет холоднее всего зимой в Ростовской области
Сегодня, 06:45
Власти рассказали, когда начнется отопительный сезон в Ростовской области
Сегодня, 06:12
Осенняя «Феерия цветов» примет гостей в Ростове-на-Дону
Вчера, 06:00