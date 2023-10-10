В Берлине школьник напал на учителя после просьбы убрать палестинский флаг

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
14-летний школьник пришел на школьную площадку, закутавшись в палестинский флаг. Учитель запросил его убрать его. В помощь юному ученику подоспел его 15-летний товарищ. В результате жаркой ссоры школьник ударил учителя головой и затем пнул его в живот, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Прибывшие на место полицейские зафиксировали данные всех причастных к конфликту лиц.
Этот инцидент произошел в период осложнения отношений между Палестиной и Израилем. 7 октября Израиль был атакован ракетами со стороны движения ХАМАС. В ответ, израильская армия провела удары по сектору Газа и начала наземную операцию для очистки района.