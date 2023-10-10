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Published Сегодня, 17:15

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Updated Сегодня, 17:17

В Ростове-на-Дону открыли полигон по отражению кибератак

В Ростове-на-Дону открыли полигон по отражению кибератак

10 октября 2023, 17:15
Фото: Midjourney
В Ростове-на-Дону открыли полигон по отражению кибератак
В Ростове открыли полигон, на котором специалисты будут учиться отражать кибератаки, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Во вторник, 10 октября, власти Ростовской области объявили, что в Ростове на базе одного из вузов открыли собственный полигон для изучения и отражения кибератак. Пользоваться киберполигоном смогут как специалисты по информационной безопасности Ростовской области, так и студенты с преподавателями. Кроме того, полигон в образовательных целях могут посетить и жители других регионов России.

В рамках занятий на киберполигоне специалисты смогут изучить методы, которые используют хакерские группы во время атак на информационные ресурсы РФ, а также научатся бороться и предотвращать их.

Хакер предупредил жителей Ростова о новом виде кибермошенничества
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Замгубернатора Ростовской области Артем Хохлов напомнил, что в настоящий момент регион на постоянной основе подвергается массовым атакам зарубежных хакеров, а потому очень важно иметь компетентных специалистов, способных защитить конфиденциальную информацию.

«С момента начала СВО по настоящее время в Ростовской области было отражено более 8,8 тысячи компьютерных атак и более трех миллиардов подозрительных запросов на сайты органов власти», — рассказал Артем Хохлов.

Ранее хакер предупредил дончан о новой схеме мошенничества.

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