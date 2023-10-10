В Ростове-на-Дону открыли полигон по отражению кибератак

Во вторник, 10 октября, власти Ростовской области объявили, что в Ростове на базе одного из вузов открыли собственный полигон для изучения и отражения кибератак. Пользоваться киберполигоном смогут как специалисты по информационной безопасности Ростовской области, так и студенты с преподавателями. Кроме того, полигон в образовательных целях могут посетить и жители других регионов России.