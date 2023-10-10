В Ростове разработают проект реконструкции улицы Оганова за 24,3 млн рублей

Теперь именно ей предстоит разработать проект реконструкции Оганова в границах улиц Таганрогской и пересечения Оганова с Особенной и Зрелищной. Протяженность планируемого участка составляет 3,35 километра, у дороги будет четыре полосы, а скорость движения составит 80 километров в час.