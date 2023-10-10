В Ростове разработают проект реконструкции улицы Оганова за 24,3 млн рублей

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
В конце августа департамент автодорог и организации дорожного движения Ростова опубликовал открытый конкурс для поиска подрядчика, который выполнит работы по разработке проектной документации для реконструкции автодороги по улице Оганова. Начальная стоимость контракта составляла 24,96 миллиона рублей.
Всего в конкурсе принимали участие три компании, которые оценили свои услуги в сумму от 21 до 24,96 миллиона рублей. Однако победителем стала компания ООО «Автодоринжиниринг», которая выполнит разработку проекта за 24,3 миллиона рублей.
Теперь именно ей предстоит разработать проект реконструкции Оганова в границах улиц Таганрогской и пересечения Оганова с Особенной и Зрелищной. Протяженность планируемого участка составляет 3,35 километра, у дороги будет четыре полосы, а скорость движения составит 80 километров в час.
Ранее стало известно, где и когда в Ростове построят новую линию скоростного трамвая.