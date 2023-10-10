В Ростове цены на жилье в новостройках подскочили на 4,3% за месяц

Аналитики портала Domostroydon уточнили, что за прошлый месяц в большинстве районов Ростова наблюдался заметный рост цен на жилье в новостройках. Больше всего подорожала недвижимость в Ленинском (+11,56%) и Октябрьском (+6,53%), где стоимость квадратного метра за месяц увеличилась на 16 и 8 тысяч рублей соответственно — до 155,1 и 130,5 тысячи рублей. Снижение цен наблюдается только в Кировском (-4%) и Первомайском (-0,3%) районах, где цена квадратного метра жилья составила почти 143,4 и 97,6 тысячи рублей.