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В Ростовской области ищут дончанина, зарезавшего женщину 10 октября

В Ростовской области ищут дончанина, зарезавшего женщину 10 октября

10 октября 2023, 16:50
Фото: 1MI
В Ростовской области ищут дончанина, зарезавшего женщину 10 октября
В Белой Калитве возбудили уголовное дело по факту гибели дончанки, которая стала жертвой нападения, об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ростовской области.

Белокалитвинский межрайонной следственный отдел СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту гибели 36-летней дончанки.

Следователи представили версию, согласно которой неизвестный мужчина, находясь в квартире жилого дома на улице Энтузиастов в Белой Калитве, нанес резаную рану шеи местной жительнице. Женщину доставили в больницу, медики боролись за ее жизнь в реанимации, но не смогли помочь жертве нападения — она погибла.

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Сейчас следователи и полиция проводят совместные мероприятия, чтобы установить и задержать злоумышленника, причастного к нападению. Расследование дела об убийстве продолжится.

Ранее ревнивая дончанка зарезала своего сожителя в ходе пьяной ссоры.

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