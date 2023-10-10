В Ростовской области ищут дончанина, зарезавшего женщину 10 октября

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
Белокалитвинский межрайонной следственный отдел СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту гибели 36-летней дончанки.
Следователи представили версию, согласно которой неизвестный мужчина, находясь в квартире жилого дома на улице Энтузиастов в Белой Калитве, нанес резаную рану шеи местной жительнице. Женщину доставили в больницу, медики боролись за ее жизнь в реанимации, но не смогли помочь жертве нападения — она погибла.
Сейчас следователи и полиция проводят совместные мероприятия, чтобы установить и задержать злоумышленника, причастного к нападению. Расследование дела об убийстве продолжится.
Ранее ревнивая дончанка зарезала своего сожителя в ходе пьяной ссоры.