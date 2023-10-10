В Ростовской области ищут дончанина, зарезавшего женщину 10 октября

Следователи представили версию, согласно которой неизвестный мужчина, находясь в квартире жилого дома на улице Энтузиастов в Белой Калитве, нанес резаную рану шеи местной жительнице. Женщину доставили в больницу, медики боролись за ее жизнь в реанимации, но не смогли помочь жертве нападения — она погибла.