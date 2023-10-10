В Ростовской области запустили приложение, в котором можно сообщить о вражеских БПЛА

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Чтобы сообщить о дроне, потребуется только смартфон, на который нужно установить приложение «Радар.НФ». При появлении подозрительного объекта, необходимо навести телефон по направлению его движения.
«А после следует нажать кнопку „Сообщить“, после чего сигнал будет отправлен спецслужбам. Они все проверят и при необходимости примут меры», — уточняет канал.
Кроме того, через приложение можно сообщить о взрывах, ракетах, деятельности диверсионно-разведывательных групп.
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