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Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Ростовчане смогут сообщить о диверсантах и беспилотниках в приложении

В Ростовской области запустили приложение, в котором можно сообщить о вражеских БПЛА

10 октября 2023, 12:19
Фото: US Marine/CC0/flickr.com
Ростовчане смогут сообщить о диверсантах и беспилотниках в приложении

Ростовчане смогут сообщить о диверсантах и беспилотниках в приложении

Жители Ростовской области получили возможность рассказать спецслужбам о пролетающих беспилотниках, сообщает в Telegram «Народный фронт».

Чтобы сообщить о дроне, потребуется только смартфон, на который нужно установить приложение «Радар.НФ». При появлении подозрительного объекта, необходимо навести телефон по направлению его движения.

«А после следует нажать кнопку „Сообщить“, после чего сигнал будет отправлен спецслужбам. Они все проверят и при необходимости примут меры», — уточняет канал.

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Кроме того, через приложение можно сообщить о взрывах, ракетах, деятельности диверсионно-разведывательных групп.

Ранее ФСБ задержала мужчину в Ростове за попытку совершить теракт на железной дороге. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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